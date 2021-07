Uudet urut soivat Niinisalossa sunnuntaina – Lahjoituksena saadun soittimen arvo 75 000 euroa

Urut ovat nimettömänä pysyttelevän yksityishenkilön lahjoitus.

Urkurakentaja Hannu Junttila esittelee kirkkourkujen suurinta puupilliä. Hänellä on kädessä yksi pienistä pilleistä.

Kankaanpää

Niinisalon kirkossa soivat pian yksityishenkilön kirkolle lahjoittamat uudet urut. Kirkkouruissa on viisi äänikertaa, ja ne on valmistanut Urkuteollisuus Oy Oulunsalossa vuonna 1975.

Urkujen käyttöönottojuhlaa vietetään syksyllä. Urut soivat kuitenkin ensimmäisen kerran jumalanpalveluksessa sunnuntaina 11. heinäkuuta kello 17. Kirkko sijaitsee osoitteessa Kievarinkatu 1, Niinisalo.

Urut ovat palvelleet jo yhtä rukoushuonetta Keski-Suomessa, josta ne on siirretty talkoovoimin Niinisaloon. Urut on suunnitellut Mauno Linnanmäki, muutostyön urkuihin on tehnyt vuonna 2001 Pekka Tyni ja asennustyön Niinisaloon toteutti Hannu Junttila Sotkamon Urkurakentajista.

Lahjoitus on arvoltaan noin 75 000 euroa ja vapaaehtoisin varoin ylläpidettävälle pienelle kirkolle merkittävä tuki. Lahjoittaja haluaa pysyä nimettömänä.

Niinisalon kirkko oli aiemmin Kankaanpään seurakunnan omistuksessa ja siirtyi vuonna 2011 yksityisomistukseen. Kirkkoa ylläpitää Niinisalon Kappeliyhdistys ry ja sillä on yhteistoimintasopimus Kankaanpään ev.lut. seurakunnan kanssa.