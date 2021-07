Nuotio sytytti maastoa Porissa – voimassa maastopalovaroitus

Pori

Tuli pääsi leviämään perjantaina maastoon Harjantien läheisyydessä Pomarkun ja Lavian puolivälin kohdilla.

– Siellä oli poltettu nuotiota, ja tuli oli levinnyt kivikkoiseen metsämaastoon, kertoo päivystävä palomestari Toni-Pekka Kuusniemi.

Palo jäi kaikeksi onneksi vain noin 4 kertaa 4 metrin alueelle. Ohikulkija sai palon rajattua ja sammutettua jauhesammuttimella.

Palopaikka oli noin 30 metrin etäisyydellä tieltä.

– Maasto on rutikuivaa. Voimassa on maastopalovaroitus ja kaikki avotulen teko on ehdottomasti kielletty, Kuusniemi painottaa.

Hälytys kohteeseen tuli kello 18.24.