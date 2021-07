Ravintola Nacksby panostaa lähiruokaan

Villilän kartanon uusimmat vuokralaiset avasivat päärakennukseen ravintolan. Ruokavalikoimassa korostetaan Välimerta sekä satakuntalaista raaka-ainetarjontaa.

Nakkila

Nakkilassa sijaitsevassa Villilän kartanossa vaihtuivat jälleen vetäjät, kun Terja ja Kristian Wahlberg avasivat kesäkuun alussa Ravintola Nacksbyn.

Ajatus ravintolan perustamisesta kartanoon syntyi Terja Wahlbergin mukaan aluksi leikkimielisenä letkautuksena keskustelussa Villilässä hotellia pitävän Harri Höglundin kanssa.

– Heitin Harrille vähän puolihuolimattomasti, että ottakaa te tämä Villilä hoidettavaksenne, niin me tullaan sitten päärakennukseen, Wahlberg naurahtaa.

Idea kypsyi kuitenkin ajan myötä vakavaksi suunnitelmaksi, ja uusi ravintola avasi ovensa 3. kesäkuuta.

Nakkilan kunnan omistaman Villilän kartanon vuokralaiset ovat ehtineet viime vuosien aikana vaihtua jonkin verran. Aikakone-yhtyeen solistin Sani Artelan pyörittämä Villilän Kartano ja Kulttuurikeskus Oy ajautui konkurssiin marraskuussa 2020.

Tämän vuoden alusta lähtien kartanon majoitustiloja ovat hoitaneet Harri ja Marjo Höglund, jotka perustivat rakennukseen Hotelli Verstaan. Päärakennuksen ruokaravintolatoiminta siirtyi jälleen jo aiemmin tiloja vuokranneille Kartanonrouvat Oy:lle.

Ennen Ravintola Nacksbyn avaamista Wahlbergit remontoivat erityisesti salia ja alakerran tiloja. Myös yläkerran kokoustilojen kunnostaminen on vielä edessä.

– Kun tulimme katsomaan kartanoa, tuli ehkä pieni surku siitä, millaiseen kuntoon voi paikat kolmessa vuodessa mennä. Mietimme, että olisi kiva kunnostaa tämä uudestaan, Wahlberg kertoo.

Ravintola Nacksbyn lisäksi Terja ja Kristian Wahlberg pyörittävät myös Leineperin ruukkialueella sijaitsevaa Ravintola Savipakaria.

Nacksbyn keittiöpäällikkö Kari Kiekkisen mukaan ravintolan kantava teema on välimerellisten vaikutteiden hyödyntäminen ruoan valmistuksessa. Raaka-aineiden keräämisessä panostetaan erityisesti lähialueeseen.

– Elämme täällä Satakunnassa suomalaisessa ruoka-aitassa. Täällä on loistavat mahdollisuudet saada kaikkia raaka-aineita; on kalaa, lihaa, kasviksia ja marjoja, Kiekkinen toteaa.

Ravintola käyttää ensisijaisesti satakuntalaisia toimittajia, muun muassa Kivikylää ja KalaValtasta, yrttejä saadaan kerättyä myös omasta maasta.

Wahlbergien ja Kiekkisen lisäksi ravintolassa työskentelee tällä hetkellä kaksi työntekijää, toinen keittiön ja toinen salin puolella. Koronaepidemia ja rajoitustoimet ovat Wahlbergin ja Kiekkisen mukaan näkyneet toiminnassa ennen kaikkea työvoimapulana.

– Meidän alallamme on käynyt kato sekä keittiö- että salipuolella. Työntekijät ovat lähteneet muualle, kun olemme olleet niin paljon kiinni viimeisten puolentoista vuoden aikana, Terja Wahlberg kertoo.

– Kovasti lisää työntekijöitä kaivattaisiin, varsinkin kun meillä on myös tuo toinen paikka Leineperissä, mutta siellä on onneksi hyvä tilanne henkilökunnan kanssa.

Reilun kuukauden aukiolon jälkeen toiminta näyttää Wahlbergin mukaan lupaavalta, ja palaute on ollut erityisesti ruokatuotteiden ja miljöön osalta positiivista. Myös juhlatiloille on ollut käyttöä. Esimerkiksi syntymäpäivä- ja rippijuhlavarauksia, sekä ensi vuoden ylioppilasjuhlavaraus on jo otettu vastaan.

– Ihmiset ovat hyvin valveutuneesti liikkeellä jo vuodenkin, joskus jopa kaksi vuotta etukäteen. Sen on tässä vuosien saatossa huomannut, Kari Kiekkinen toteaa.