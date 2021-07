Vibrio-bakteeritartuntojen riski kasvanut merivedessä – älä mene uimaan haavaisena

Sairauden tai pitkäaikaisen lääkityksen heikentämät voivat sairastua bakteerista vakavasti.

Lämpimän kesän myötä infektioriski on kasvanut myös Yyterissä, mutta Porin perusturvalla ei ole toistaiseksi tiedossa yhtään sairastunutta Porin ja Eurajoen alueella.

Lämmin kesä on lisännyt Itämerellä Vibrio-sukuun kuuluvien bakteerien aiheuttamia tartuntoja ihmisillä, tiedottaa Porin kaupunki. Tavallisimmin tartunnat ovat haavaumien kautta saatuja ihoinfektioita. Bakteerit voivat aiheuttaa uimareille myös ulkokorvan tulehduksia sekä nieltynä lieväoireisen vatsataudin.

Itämeressä uimista suositellaan välttämään, jos iho on rikki tai siinä on haavaumia. Lisäksi merivedessä uimista kannattaa välttää, jos kehon puolustuskyky on alentunut sairauden tai pitkäaikaisen lääkityksen vuoksi. Nämä henkilöt voivat saada vakavan yleisinfektion, mikäli bakteeri pääsee verenkiertoon.

– Infektioriski on kasvanut, mutta meillä ei kuitenkaan ole toistaiseksi tiedossa yhtään sairastunutta henkilöä Porin ja Eurajoen alueella. Jos kuvatunlaisia oireita ilmenee ja on käynyt merivedessä uimassa, kannattaa käydä tarkistuttamassa oireet terveydenhuollon ammattilaisella, sanoo terveysinsinööri Heidi Rosenblad Porin kaupungin terveysvalvonnasta tiedotteessa.

– Matalissa lahdissa meriveden suolapitoisuus ja lämpö nousevat helteellä nopeasti. Se lisää myös bakteerin kasvua ja infektion riskiä, sanoi Tyksin kliinisen mikrobiologian yli­lääkäri Antti Hakanen aiemmin tiedotteessa.

– Erityisesti lahdenpoukamat ovat paitsi lomailijoiden myös vibriobakteerien mieleen.

Tartuntoja voivat aiheuttaa erityisesti Vibrio cholerae, Vibrio vulnificus sekä Vibrio parahaemolyticus. Kyse ei kuitenkaan ole kolerasta, vaikka se kuuluu samaan bakteerisukuun. Lisätietoja aiheesta on saatavilla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) verkkosivuilta.

Euroopan tautikeskus (ECDC) seuraa kesäisin Itämeren ympäristöolosuhteita ja määrittelee viikoittain riskialueet Vibrio-bakteerien esiintymiselle. Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos seuraa tilannetta Suomessa ECDC:n antamien raporttien avulla.

Porin seudun ympäristöterveydenhuolto valvoo yhteensä kuutta merenrannassa olevaa uimarantaa Eurajoen ja Porin alueella.