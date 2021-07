Pori jazzien taiteellinen johtaja Mikkomatti Aro vakuuttaa, että porilaiset pääsevät jälleen ”lähdetään jatseille” tunnelmaan – ja soittajat töihin.

Tilaajille

Pori

Pori Jazz -aitaa Kirjurinluotoon pystyttävillä Juha Jutilalla ja Tapani Lepistöllä on hymy herkässä. Miehet ovat tottuneita tapahtumarakentajia, kokemusta on jo vuoden 1982 Puisto Bluesista alkaen. Pori Jazzien tapahtumapuitteita he ovat koonneet jo kolmen vuosikymmenen ajan.