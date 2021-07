Hellejakso on ruuhkauttanut Satasairaalan päivystystä – Syyt ovat kuitenkin muualla kuin kuumuudessa

Osastonhoitaja Sam Fagerlundin mukaan Satasairaalan päivystykseen on hellepäivinä hakeutunut noin 160 potilasta vuorokaudessa.

Satasairaalan päivystyksen osastonhoitajan Sam Fagerlundin mukaan poikkeuksellisen pitkä hellejakso on aiheuttanut päivystyksessä ruuhkaa, vaikka varsinaisesti kuumuuteen liittyviä vaivoja ei ole näkynyt erityisen paljon.

– Niillä, joilla on perussairauksia, on helteellä tuskaisempaa. Ja he hakeutuvat päivystykseen, Fagerlund toteaa.