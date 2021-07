Svenska Kulturfonden i Björneborg -säätiön kampuksen rakennustyöt pyritään saamaan käytiin kesällä 2022

Kampushanke edellyttää Björneborgs svenska samskolan siirtymistä väistötiloihin rakentamisen ajaksi.

Pori

Svenska Kulturfonden i Björneborg -säätiön kampuksen rakennustyöt pyritään saamaan käyntiin noin vuoden kuluttua, kesällä 2022, kertoo säätiö tiedotteessa. Jos tavoite täyttyy, Björneborgs svenska samskolan yhteyteen rakentuva kampus valmistuisi syksyllä 2024.

Kampushankeen arkkitehtuurikilpailu ratkesi tammikuussa, ja kevään aikana hankkeeseen on kiinnitetty suunnittelijaryhmä. Sen tehtävänä on laatia uudisrakennuksen ja olemassa olevien koulurakennusten tilamuutosten suunnitelmat rakentamista varten. Asemakaavamuutos tontille on käynnissä, ja se pyritään saattamaan loppuun tämän vuoden aikana.

Kampushankkeen suunnitelmaan sisältyy olemassa olevien koulurakennusten tilamuutoksia ja kokonaan uusi kulttuurirakennus Eteläpuiston varrelle. Kulttuurirakennukseen tulee uusia opetustiloja ja monikäyttöisiä kulttuuritiloja, joista osa tulee olemaan avoimia kaikille kaupunkilaisille.

Kampushanke edellyttää Björneborgs svenska samskolan siirtymistä väistötiloihin rakentamisen ajaksi.