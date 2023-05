Uskomattoman herkullisessa suklaakakussa on kaksi yllättävää ainesta

Kahvipöydän kruunu on tässä: Huikean herkullinen ja ihanan täyteläinen suklaakakku.

Suloisen suklaisessa kakussa on umamisuutta.

Kevään juhlien herkullisin suklaakakku on tässä. Reseptissä on myös jotakin uutta, sillä aineksissa on kaksi yllättäjää: Kardemumma ja vaalea miso.

Umaminen lopputulos on niin hyvää, että yksi pala ei ehkä riitä.