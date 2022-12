Raati maistoi kymmenen parhaiten saatavissa olevaa ripasso-viiniä.

Ripasso on jo pitkään ollut yksi suomalaisten suosikkiviineistä. Suosion syy lienee sen tyypillisessä maussa, joka on melko täyteläinen, runsaan hedelmäinen ja tamminen. Siitä on helppo pitää.

Italialainen ripasso valmistetaan kahden käymisen kautta. Tavalliseen valpolicella-viinin lisätään amarone-viinin valmistuksesta ylijääneet kuivattujen rypäleiden kuoret, jotka antavat paljon lisää marjaisia aromeja. Lisäkäyminen myös nostaa viinin täyteläisyyttä. Ripassoa sanotaankin ihaillun amaronen huokeammaksi pikkuveljeksi.