Punajuuren makea aromikkuus ihastuttaa boranissa, risotossa ja lindströminpihveissä.

Borani-punajuuridippi on yleinen alkuruoka muun muassa Iranissa.

Punajuuri ilahduttaa juurevalla maulla, upealla värillä ja monikäyttöisyydellään. Ravitsemuksellisesti punajuuri on verraton. Kivennäisaineiden ja vitamiinien lisäksi punajuuressa on betalaiini-nimistä väriainetta, joka toimii kehossa puolustuskykyä lisäävänä antioksidanttina. Lisäksi punajuuri on erinomainen folaatin lähde.

Keitetyistä, murskatuista punajuurista valmistuu aivan mahtavan makuinen punajuuridippi borani. Borani on yleisnimitys kypsistä kasviksista (usein munakoisosta tai pinaatista) ja jogurtista sekoitettuun salaattimaiseen dippiin, jota tarjoillaan erityisesti Iranissa ja Turkissa alkuruokana leivän kanssa.

Punajuuri-borani valmistuu todella nopeasti kaupan heviosaston vakuumipakatuista kypsistä punajuurista. Jos haluat, voit keittää punajuuret myös itse. Keitä punajuuret kuorineen, jottei väriaineet ja ravintoaineet liukene keitinveteen. Jos uunissa paahdettuja punajuuria jäi edelliseltä aterialta tähteeksi, tee silloin borani niistä. Murskaa punajuuret haarukalla, sillä joukkoon saa jäädä suussa tuntuvia sattumia.

Boranissa maistuvat valkosipuli ja chili. Käytä dippiin vain rasvaista jogurttia, sillä se tuo makuun täyteläisyyttä. Kuten aina, myös tämäkin punajuuriruoka tarvitsee tilkan hapokkuutta viinietikasta tai sitruunamehusta. Happo taittaa punajuuren multaista makua ja tuo esiin hienoa aromikkuutta.

Loppusilauksen boranille antavat dipin pinnalle viskatut murskatut saksanpähkinät, fetajuusto ja puraistaessa pirskahtelevat sinapinsiemenet.

Punajuuri on hyvä makupari monen juuston kanssa. Risotto viimeistellään gorgonzolalla.

Klassinen italialainen risotto saa punajuuresta paitsi upean värinsä myös juurevaa makua ja ruokaisuutta. Tärkeää risoton valmistuksessa on malttaa kuullottaa riisiä miedolla lämmöllä ennen nesteen lisäämistä. Näin rakenteesta tulee samettinen.

Punajuuri rakastaa kovia voimakkaita juustoja. Hyviä liittoja syntyy klassisesti vuohenjuuston, fetan ja sinihomejuuston kanssa. Tämä risotto viimeistellään veden kielelle herauttavalla voimakkaalla ja kermaisella gorgonzolalla. Risoton joukkoon silputtu salvia tuo makuun vielä viimeisen silauksen.

Lindströminpihvien lisäkkeeksi sopii tujakka piparjuurikastike.

Lindströminpihvien historia vie Ruotsiin. Lindströminpihvien raaka-aineena voi käyttää naudan jauhelihan lisäksi myös hirvenlihaa. Olennaista on hienoksi hakattujen etikkapunajuurien ja lempeän makuisiksi kuullotettujen sipulien runsaus.

Lindströminpihvien kastikkeeksi sopii nopeasti sekoitettava tujakka piparjuuri-smetanakastike.