Mansikkahillo kannattaa valita tarkasti, sillä hilloissa on isoja eroja.

Kesä on lettujen, jäätelön ja muiden hilloa suorastaan vaativien herkkujen kulta-aikaa. Etenkin mansikkahillon ostajalle hillohyllyllä on valinnanvaraa – ja purkki kannattaakin poimia ostoskärryyn huolellisesti. Kaupan mansikkahilloissa on nimittäin huomattavan isoja laatueroja, se selvisi ruokatoimituksen tekemässä testissä.