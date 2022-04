Uskaltaako Kinder-munia syödä pääsiäisenä? Näin Ruokavirastosta vastataan

Suomessa ei ole toistaiseksi löydetty bakteerikantoja, jotka liittyisivät Euroopassa ilmenneisiin tapauksiin. Tuotteiden takaisinvetoja on kaupoissa runsaasti, mutta niiden vaikutukset tarjontaan vaihtelevat.

Kinder-suklaita ja Kinder-suklaamunia on tällä viikolla vedetty Suomessa pois myynnistä Euroopassa ilmenneiden salmonellaepäilyjen takia. Satakunnan Kansa uutisoi aiemmin tällä viikolla, että Kinder-tuotteita valmistavan Ferrero Scandinavia AB:n mukaan takaisinvedossa on kyse varotoimenpiteestä.

Markkinoilla olevissa Kinder-tuotteissa ei toistaiseksi ole havaittu salmonellaa, mutta useissa Euroopan maissa on havaittu salmonella-tapauksia, joiden epäillään olevan yhteydessä suklaan syömiseen.

Kysyimme Ruokaviraston ylitarkastaja Mika Varjoselta, uskaltaako Kinder-munia pääsiäisenä syödä.

Onko Suomessa vielä tiedossa tapauksia, jotka liittyisivät tähän?

”Suomessa ei tämän hetken tiedon mukaan ole havaittu niitä bakteerikantoja, joista Euroopassa nyt esiintyvien tapausten yhteydessä on kerrottu.”

Onko teille tullut tähän liittyen paljon kyselyjä?

”On tullut. Osasyynä on se, että Kinder-munia valmistavan yrityksen kuluttajapalvelu ei toimi tällä hetkellä, ja kyselijät ohjautuvat sitten meille.”

Onko mahdollista, että salmonellaa löytyy vielä muistakin eristä?

”En näe syytä epäillä, että salmonellaa olisi muissa erissä. Valmistajatehtaalla Belgiassa on selvitetty, mitä eriä tapaukset todennäköisimmin koskevat ja vedetty niitä pois. Pitäisin erikoisena, jos tapaukset laajenisivat vielä muihin tuotteisiin tai eriin.”

Eli voiko huoletta syödä ja tarjota vaikka virpojille sellaisia munia, jotka ovat muulla päiväyksellä kuin poisvedetyt erät?

”Jokainen kuluttaja tekee tietysti oman päätöksensä. Ruokavirastossa ei ole tietoa, että muissa erissä olisi mitään vikaa. En voi toki sataprosenttisesti luvata, että kaikki olisi ok, mutta ei ole viitteitä, että olisi tarvetta lähteä boikotoimaan muita tuotteita varmuuden vuoksi.”

Onko jotain muuta ohjeistusta pääsiäissuklaista haaveileville?

”Herkuttelu silloin tällöin on paikallaan.”

Miten epätavallista näin laajat salmonellaepidemiat on?

”Erilaisia epidemioita ruoasta on silloin tällöin eikä se ole erityisen tavatonta, mutta se, että salmonellaepäily koskee suklaata, on epätavallista. Korostan kuitenkin, että kyseessä edelleen epäily eikä salmonella tapausten yhteydestä Kinder-suklaisiin ole sataprosenttista varmuutta. Tällä hetkellä merkit kuitenkin vahvasti viittaavat siihen, että jokin yhteys on, kun näin laajoihin toimenpiteisiin on ryhdytty.”

Salmonellan tavallisimpia tartunnanlähteitä on huonosti kypsennetty liha, pastöroimaton maito ja ulkomaista alkuperää olevat vihannekset. Miten salmonella on päätynyt suklaaseen?

”Se on täysin mysteeri. En tiedä, miten se voi nykyaikaisessa makeistehtaassa tapahtua.”

Mikä? Kinder-suklaiden takaisinveto Takaisinveto koskee näitä tuotteita ja niiden parasta ennen päiväyksiä: Kinder Surprise 20g, parasta ennen -päiväys välillä 11.7.2022–7.10.2022 Kinder Surprise 20g Pinkki, parasta ennen -päiväys välillä 11.7.2022–7.10.2022 Kinder Surprise 20g x 3-pack, parasta ennen -päiväys välillä 11.7.2022–7.10.2022 Kinder minimunat, parasta ennen -päiväys 21.8.2022 Kinder Schoko-Bons, parasta ennen -päiväys välillä 25.5.2022–19.8.2022 Lähde: Ruokavirasto

Iso lovi tarjontaan

S-ryhmän päivittäistavarakaupan myyntipäällikkö Nina Paavilainen kertoi sähköpostilla, että takaisinveto koskee lähes 1,2 miljoonaa 20 gramman Kinder-munaa.

”Kyseessä on yksi suosituimmista pääsiäismunista, joten poisveto tekee ison loven tarjontaan. Kinder-munien lisäksi S-ryhmän myymälöiden valikoimasta löytyy runsaasti muita yllätysmunia. Myös Kinder-munia jäi hyllyihin takaisinvedosta huolimatta vielä yli miljoona.”

Keskon tuotepäällikkö Eveliina Laato kertoi sähköpostin välityksellä, että takaisinvedon piirissä on kaupoissa olevista Kinder 20g -suklaamunista noin puolet. Takasinveto vaikuttaa eri kauppoihin eri tavoin.

”Varastossamme on vielä jonkin verran tuotetta, mutta valmistajalla ei ole tällä hetkellä mahdollisuutta toimittaa meille lisää Kindereitä enää ennen pääsiäistä, joten saatavuudessa saattaa esiintyä kauppakohtaisia haasteita.”

Laaton mukaan pääsiäisen hittituotteet makeisissa ovat kautta aikojen olleet erilaiset raepussit sekä suklaamunat ja -puput. Kinderin lisäksi kestosuosikki on Fazerin Mignon-muna.