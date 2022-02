Näiden mutkattomien kalaruokien pääainekset saat pakastimesta, säilykehyllyltä ja tuoretiskistä.

Rapeat kuhatacot, piparjuurella terävöitetty kalapasta ja vartissa valmis savulohikeitto valmistuvat arkiruokapöytään nopeasti.

Kalasäilykkeestä tehtävä, piparjuurella maustettu pasta on viritetympi versio opiskelijabudjetin klassikosta eli tonnikalamakaronista.

Kotimainen kalasäilyke, joita myydään esimerkiksi luonnonkala- tai villikala-nimillä, on ekologinen vaihtoehto tonnikalalle, mutta on olemassa myös vastuullisesti tuotettua tonnikalaa ja sen tunnistaa MSC-sertifikaatista. Tärkeää säilykkeen valinnassa tämän reseptin yhteydessä on se, että kalasäilyke on melko neutraalin makuinen.

Piparjuurituorejuustosta, smetanasta ja kalasta sekoitettu tahna maistuu erinomaiselta myös ruisleivän päällä tai vaikka uuniperunan täytteenä. Tuore piparjuuriraaste viimeistelee maun juuri sopivasti polttelevaksi.

Vartissa valmistuvan savulohikeiton täyteläisen ja samalla ihanan raikkaan maun salaisuus on juustoisessa kermassa, murskatuissa fenkolinsiemenissä ja päälle ripotellussa sitruunankuoriraasteessa.

Riivitty savulohi ja aivan pieneksi leikattu parsakaalimuru tekevät keitosta herkullisen paksun. Hävyttömän helpoksi keiton valmistus tulee, kun käytät heviosaston käyttövalmista parsakaalimurua.

Rapeiden kuhatacojen pitkähköstä ainesosalistasta ei kannata lannistua, sillä tacojen valmistus on helppoa ja nopeaa. Seesamiöljyllä ja limettimehulla maustettu punakaalisalaatti tuo tacoon raikasta rapeutta, ja sen voi valmistaa hyvissä ajoin maustumaan.

Kuhafileepalat leivitetään tuplasti. Kaupan japanilaisten elintarvikkeiden hyllystä löytyvä pankojauho tekee pinnasta täydellisen ilmavan rapsakan. Pankojauhon voi halutessaan korvata korppujauhoilla. Kuhatacon ainekset voi lastata tortillan sijaan myös salaatinlehdille.