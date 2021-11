Viinin ja ruoan yhdistämisessä voi lähteä liikkeelle ruoan vahvimmasta makuelementistä.

Viinin ja ruoan yhdistämisessä yksi helppo lähtökohta on yhdistää viini ruoan vahvimman makuelementin kanssa.

Esimerkiksi ”vegesillissä” eli munakoisoista tehdyssä alkupalassa oleva etikkainen ja hapokas liemi sopii hapokkaiden viinien seuraan. Siksi kuivat ja rapsakat rieslingit, sauvignon blancit tai grüner veltlinerit ovat hyviä kumppaneita sekä etikkaisille kaloille että niiden kasvisversioille.

Joulun alkupalapöydän kasvisherkuissa on myös paljon mausteisuutta. Varmin valinta on silloin viini, jossa on hieman makeutta. Viinin pieni jäännössokeri toimii hienona sillanrakentajana ruoan kanssa, sillä pieni makeus pyöristää kokonaisuutta miellyttäväksi.

Savuinen makuelementti puolestaan sointuu viiniin, jossa on aromikkuutta. Hyviä vaihtoehtoja ovat silloin esimerkiksi chardonnayt tai pinot gris -viinit.

Aromikas viini

Pierre Sparr Pinot Gris Grande Réserve 2019, 14,99 e

Ranskan Alsacesta tuleva pinot gris on hedelmäinen, miellyttävän mausteinen ja hieman hunajainen. Puolikuivan viinin suutuntuma on mukavan täyteläinen, mutta viinissä on myös sopivasti hapokkuutta, joka tekee viinistä tasapainoisen ja ryhdikkään. Tämä viini sopii mausteisille ruoille ja on huippuyhdistelmä etenkin savutofutahnan kanssa. Viinin sitruksisuus ja moniulotteinen aromikkuus tukevat upeasti ruoan savuista makua.

Kuohuvaa juhlapöytään

Savia Viva Organic Cava, 11,95 e

Vaalean oljenkeltainen, pirteästi kupliva espanjalainen cava sopii aperitiiviksi, ja sillä on hyvä jatkaa myös vegaanisten herkkujen kanssa. Cava tuoksuu raikkaan sitruksiselta, keltaisilta luumuilta sekä kevyen paahteiselta. Maku myötäilee tuoksua, tarjoten miellyttävää omenaisuutta ja juhlavaa kermaisuutta. Viinin hapokkuus ja rakenne tekevät siitä mainion yleisjuoman ja hienon yhdistelmän merileväkaviaarin ja perunan kanssa.

Kun kaipaat pirteää hapokkuutta

Alexander Gysler Kammerton Weinheimer Riesling Trocken 2020, 19,90 e

Saksalainen riesling Rheihessenistä on lähes kuiva, upean mineraalinen sekä hedelmäinen maultaan. Viinin maussa korostuvat hunajameloni, persikkaisuus ja parfyymisuus, ja vastapainona oleva hapokkuus ja mineraalisuus tuovat kokonaisuuteen napakkuutta. Vivahteikas viini toimii hienosti hapokkaan ruoan kanssa ja kestää hyvin myös ruoan mausteisuutta. Erityisen hyvä valinta viini on osterivinokkaiden kanssa, sillä mineraalinen hapokkuus yhdistyy hienosti niin sienten kuin hernepyreenkin makuihin.