Arvioinnissa oli mukana Alkon vakiovalikoiman alle 20 euron zinfandelit.

Erittäin täyteläinen ja usein aika pehmeän makuinen, Kaliforniassa tehty zinfandel sopii oivasti juomaksi pimenevään syksyyn.

Sen miellyttävään aromimaailmaan kuuluvat hillotut marjat, luumumainen sävy sekä runsas mausteisuus, jossa usein tammesta peräisin oleva vaniljaisuus on korostetusti esillä. Amerikkalaisen maun mukaiset tanniinit ovat tyypillisesti melko vähäiset, joten viini on notkea juotava.

Zinfandel tunnetaan Kalifornian omintakeisena rypälelajikkeena, mutta se on itse asiassa sama lajike kuin italialainen Primitivo.

Zinfandel on paksukuorinen, pitkän kasvukauden lajike, josta tehty viini on usein yhtä täyteläistä kuin italialainen kuivatuista rypäleistä valmistettu amarone.

Amaronen tapaan myös zinfandelin rypäleiden annetaan joskus hiukan rusinoitua viinitarhalla ennen viinin tekemistä, jolloin makuun saadaan mukaan kuivattujen hedelmien aromia.

Täyteläinen ja runsas Zinfandelista tehty punaviini on monelle tuttu juoma – yllättävää voikin olla, että nykyään tuosta rypäleestä tuotetaan eniten roseeviiniä.

Tuhdin zinfandelviinin voimakas maku on ruokapöydässä hieman haastava. Perinteisesti se on barbeque-tyyppisten grillilihojen kumppani, mutta se on erinomainen valinta myös tuhtien pataruokien pariksi. Padoissa on riittävästi voimaa, jolloin ne pärjäävät runsasmakuiselle zinfandelille. Kevyempi ruoka voi jäädä piiloon viinin maun alle.

Testiin valittiin Alkon vakiovalikoiman alle 20 euron zinfandelit. Testatuissa viineissä ei tällä kertaa ollut yhtään viiden tähden viiniä. Neljän tähden viinejä löytyi neljä. Voittajan, Gnarly Head Old Vine Zin 2019 -viinin maku oli tasapainoinen, monipuolisesti tyylikkään hedelmäinen sekä melko pitkä.

Toiseksi sijoittunut Coppola Diamond Collection Zinfandel 2018 sai niin ikään kiitosta tasapainosta, mutta myös runsaasta ja maukkaasta olemuksestaan. Kolmanneksi tullut Western Country Zinfandel 2017 oli yllättäjä – muovipullossa myytävä viini on jo melkein liian kehittynyt, mutta siinä on vielä monipuolinen maku.

Viinit arvioivat Viinitien Portfolio Manager, Master of Wine Heidi Mäkinen sekä viini-asiantuntija, Haaga-Helian ammattikorkeakoulun lehtori Jouko Mykkänen ja toimittaja Katja Bäcksbacka. Järjestelyistä vastasi lehtori Pekka Lampi Haaga-Heliasta. Viinit maistettiin sokkona eli maistajat eivät tienneet, minkä tuottajan viinejä he kulloinkin arvioivat.

Viinitestin pisteet: ***** Huippu, ei jätä toivomisen varaa, **** Erinomainen, luonteikas, *** Hyvä, laadukas ja tasapainoinen, ** Tyydyttävä, helppo arkituote, * Välttävä, laadullisesti vaatimaton

Viinitestin tulokset:

Tuhdin viinin kanssa maistuvat mausteiset buffalokoivet