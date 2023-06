Kaikki Keskuspuiston penkit ovat käyttökunnossa juhannukseen mennessä, Porin kaupungin puistotyönjohtaja Minna Murtomäki lupa.

Valtaosa Keskuspuiston penkeistä on näyttänyt tältä toukokuun loppupuolelta asti.

Porin Keskuspuistossa liikkuva kohtaa hämmentävän näyn: osa puiston penkkien puuosista on kadonnut.

Useimmista penkeistä puuttuu sekä istuin- että selkänoja-osat. Yhdessä penkissä on järjellä vain istuinosa ja yksi penkki on koskematon – siinä on kaikki puuosat tallella.

Keskuspuisto on Kiertokadun ja Presidentinpuistokadun väliin jäävä puistoalue.

Mistä on kysymys, Porin kaupungin puistotyönjohtaja Minna Murtomäki?

”Kunnostustöistä. Penkkien puuosat on irrotettu ja viety verstaalle maalattavaksi.”

”Ihanteellista tietysti olisi, että tällaiset työt tehtäisiin rospuuttoaikana eli silloin, kun puistonpenkit ovat säästä johtuen vähällä käytöllä. Työvoimatilanne on kuitenkin sellainen, että se ei ole ollut mahdollista. Kesäksi saimme määräaikaisia työntekijöitä, joten puistonpenkit kunnostetaan nyt.”

Milloin Keskuspuiston penkit ovat taas käyttökunnossa?

”Juhannukseen mennessä penkit on kunnostettu ja asennettu takaisin paikoilleen.”

Kuinka usein puistonpenkit vaativat kunnostusta?

”Vuonna 2021 hioimme ja maalasimme kaikkien keskusta-alueen penkkien puuosat. Viime kesänä penkkejä kunnostettiin vähemmän, mutta kyllä ne melkein joka vuosi vaativat hoitoa. Puuosat ovat sään armoilla kuitenkin kesät talvet.”

Murtomäki kertoo, että myös kävelykadun penkkien kunnostus on käynnissä.

”Niiden puuosia kunnostetaan yksi kerrallaan. Tavoite on, että Suomi-Areena-viikon alkuun mennessä kaikki penkit olisi kunnostettu.”