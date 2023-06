Vanhemmat, yrittäkää parhaanne mukaan kestää ja ymmärtää pitkästä kesästä intoilevia, hyperaktiivisia lomalaisia.

Se on nyt kesä. Riippumatta ilmoista, kesä alkaa sillä hetkellä kun opettajat toivottavat oppilaille hyvää kesälomaa. Silloin on lupa riemastua ja antaa kaikkien tunteiden purkautua. Huudetaan suoraa kurkkua, paukutetaan pöytiä kaksin käsin ja juostaan riemusta lähestulkoon seinille – ja tämä vasta opettajainhuoneessa.

Kesäloma on täynnä toivoa. Se on pitkiä iltoja ulkona, yökyläreissuja ja auringonpistoksia. Kesälomalla juostaan heti aamulla kysymään parhaan kaverin unisilta vanhemmilta filosofisesti, että voiko teidän lapsi olla?

Alakoululaiset! Kesäloma on harrastamisen ja naarmuisten polvien riemujuhlaa. Kesällä saa viettää öitä teltassa ja pyöräillä kaikkialle. Kesäisin on helppo pitää hauskaa – kunhan ei ammu naapureita vesipyssyllä. Kiertävät yökylälistat ja kesäleirit kuuluvat kesään. On uimisen, allergialääkkeiden ja vesimelonin aika.

Älkää unohtako vuoden aikana oppimaanne tietoa. Pluto ei ole enää planeetta, mutta koira on ihmisen tärkein sisäelin. Lepakko käyttää kaikuluotaintaan lähinnä näön vuoksi ja poika on esimies. Jopa vuorella on korkein kohta – se on vuoren laki.

Sinä kesälomalle valmistautuva nuori! Muista, että nuoruuden kesäpäivät ovat korvaamattomia. Tämän vuoksi opintotuki ei ole kesäloma-aikaan opiskelijoiden saatavilla. Muista nauttia huolettomista kesäpäivistäsi työskentelemällä läpi loman, jotta voit palata taas virkeänä koulun penkille.

Pitkän kuuman kesän aikana aurinko polttelee selkää ja sulattaa jään sisältä, kertoo vanha suomalainen runo. Kesä on paras aika opetella uusia taitoja ja kerätä kokemuksia, joita ehtii katua sitten eläkkeellä. Se on parasta aikaa käydä vaivihkaa kysymässä naapurin ihastukselta filosofisesti, että alkaisko se oleen.

Vanhemmat ja muut aikuisilta vaikuttavat! Yrittäkää parhaanne mukaan kestää ja ymmärtää pitkästä kesästä intoilevia, hyperaktiivisia lomalaisia. Kyllähän se käy vähän hermoille, kun itsellä loma alkaa vasta heinäkuussa, mutta toinen intoilee vieressä kaveriporukan kanssa matkustelusta ja muista lomasuunnitelmistaan. Opettajat ovat aina vähän liian tohkeissaan tähän aikaan. Onneksi kesä on vain kerran vuodessa.

Jos mahdollista, niin lataa myös omia akkujasi kesän aikana. Potkaise muutamaa jalkapalloa ja yritä pysyä tyyneyden perikuvana, vaikka mukula vaatii päästä Särkänniemeen joka toinen päivä. Lue vaikka kirja, tai heitä kiekkoa.

Se o kato kesä, ekstiä. Ver sääki ny välis vähä happee.