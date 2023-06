Porilaine-lehden Oma juttu -palstalla kerrotaan 50 vuotta sitten ylioppilaiksi kirjoittaneiden tunnelmallisesta tapaamisesta.

Lukijan juttu

Lavian lukion riemuylioppilaat kokoontuivat lauantaina 27. toukokuuta 2023. 44:stä valmistuneesta paikalla oli 27.

Tutustuimme entiseen opinahjoomme rehtori Minna Korhosen johdolla. Koulu oli luonut nahkansa miltei täydellisesti, uutta oli rakennettu ja vanhaa korjattu. Tilat ja opetusvälineet olivat viimeistä huutoa induktioliesineen ja älytauluineen. Mutta liikunta-/juhlasalissa tulivat menneet ajat mieleen, samoin käytävillä.

Upea on nykyinen yhtenäiskoulu ja lavialaiset pitävät nyt siunauksena, että ollaan etäällä Porin ytimestä. Täällä saadaan enemmän vapauksia ja voidaan kehittää toimintoja paikallisesti. Lukio tosin menetettiin ja se on harmillista opiskelijoille, jotka joutuvat suuntaamaan pääasiassa Sastamalaan tai Kankaanpäähän. Poriin on huonot kulkuyhteydet.

Juhlapaikkana oli Riuttala-Mustajoen varsin uusi kylätalo. Aluksi vietettiin hiljainen hetki joukostamme poisnukkuneille. Aurinko paistoi ja sää suosi tapaamistamme. Nautittiin maittava ruokatarjoilu satakuntalaiseen tapaan. Paikalle oli kutsuttu entisistä opettajista Maire ja Pekka Pitkäjärvi, jotka kertoivat muisteluita koulusta aina tämän päivän kuulumisiin.

Kokoontuminen oli todella onnistunut ja oli mukava tavata toisiamme, usealla oli edellisestä tapaamisesta vuosikymmeniä, jopa se 50 vuotta. Vierailevana esiintyjänä oli Kultaisen Harmonikan viime vuoden voittaja lavialainen Ville Vehkalahti. Omasta porukasta lauloi Sibelius-Akatemiasta valmistunut diplomilaulaja Lasse Myllymaa.

Tarkempi esittely juhlan riemuylioppilaista löytyy YouTubesta hakusanalla: Riemuylioppilaat 2023 Lavian lukio.