Pori menetti neljästä pienpanimostaan kolme reilussa vuodessa.

Pori

Porin Olut -brändi herätettiin viime vuonna henkiin, mutta oluen valmistus loppui lyhyeen, kun tuotannosta vastannut Ruosniemen Panimo ajautui konkurssiin.

”Aloitamme välittömästi uuden panimokumppanin etsinnän”, Porin Olut -tuotemerkin omistajiin kuuluva Sami Hautamäki kommentoi kesäkuussa 2022.

Mikä on tilanne nyt?

”Uutta kumppania ei ole Porista löytynyt. Porin ulkopuolelta on tullut kyselyitä, mutta pidämme kiinni siitä periaatteesta, että Porin Oluen pitää olla paikallista tuotantoa”, Hautamäki kertoo.

Porissa oli vielä vuonna 2021 neljä pienpanimoa, mutta enää jäljellä on yksi: Beer Hunter’s.

Rocking Bear Brewers lopetti toimintansa helmikuussa 2022, Ruosniemen Panimo kesäkuussa 2022 ja Moose on the Loose keväällä 2021. Kaksi ensin mainittua ajautuivat konkurssiin. Moose on the Loosen yrittäjä Kalle Hirvikoski puolestaan lähti osakkaaksi Pirkkalan Citymarketin yhteydessä toimivaan Himo-panimoon.

Beer Hunter’s osti viime syksynä Ruosniemen Panimon konkurssipesän ja sai samalla nostettua merkittävästi omaa tuotantokapasiteettiaan. Voisiko Beer Hunter’s olla Porin Oluen uusi koti?

”Neuvotteluyhteys on olemassa, enkä tyrmää ajatusta. On se kuitenkin vähän hankala kuvio. Porin Olut on hyvin paikallinen brändi, yksittäisenä tuotteena en näe siinä valtakunnallisesti suurta potentiaalia.”

”Puhtaasti paikallisvetoisena tuotteena ongelmaksi muodostuu hinta. Hinta on merkittävä ostopäätökseen vaikuttava tekijä, mutta kun kysymyksessä ei ole massatuote, niin hinta kiipeää väistämättä monia muita vastaavia tuotteita korkeammaksi. Realiteetit tulevat vastaan”, Beer Hunter’sin yrittäjä Mika Tuhkanen arvioi.

Tuhkanen kuuluu alan suomalaisiin konkareihin, ja toimii myös valtakunnallisen Pienpanimoliiton toiminnanjohtajana.

Sami Hautamäki ei ole kuitenkaan kuoppaamassa Porin Olut -tuotemerkkiä.

”Nyt ollaan holdissa (pidossa), mutta tilanteet voivat muuttua. Kun jollain alalla on poistumaa – kuten porilaisissa pienpanimoissa on nyt ollut – niin usein käy niin, että joku näkee siellä jonkun markkinaraon.”