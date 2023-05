Porin kesällä on edessään näytön paikka.

Etelärannan pitkäksi venähtänyt remontti muuttaa Suomi-Areenan ja jazzien luonnetta rannan jäädessä vajaakäytölle, mutta toisaalta kyseessä voi olla myös onni onnettomuudessa. Tänä kesänä suurtapahtumat on ensimmäistä kertaa eroteltu omille viikoilleen, eivätkä siten siis tue toinen toisiaan.

Etelärannan tilanne pakottaa Suomi-Areenan siirtämään keskusteluja entistä enemmän ydinkeskustaan, eikä Kirjurissa toki ole samanaikaisesti esimerkiksi Jazzkatua, tai oikeastaan -puistoa, kuten aluetta nykyään kutsutaan.

Pori Jazz reagoi tapahtumien erkaantumiseen jo hyvissä ajoin, ja on luvannut jalkautua kaupungin keskustaan. Ainakin itse olen tätä toivonut jo pitkään, sillä keskustassa on viime vuosina vilkkaus perustunut enemmänkin Suomi-Areenaan kuin jazzeihin.

Suomi-Areena on sovittu pidettävän Porissa myös vuonna 2024, kyseessä on nykyisen sopimuksen optiovuosi. Siksi tuleva muutosten kesä on Areenan kannalta merkittävä. Lisäksi poliittisessa kiertokulussa eletään eduskuntavaalien jälkeistä aikaa, eikä männä vuosina Areenassa suuresti näkynyt presidenttipeli ole vielä kierähtänyt kunnolla käyntiin.

Riittääkö Areenassa siis vetovoimaa poliitikkojen silmissä, kun samaan reissuun ei enää voikaan yhdistää Kirjurinluodon vip-lippuja ja kansitakkeja? Toisaalta nyt Areena ei osu enää keskelle vilkkainta kesälomakautta.

Keskustan ravintoloiden terasseista ja kesäkaduista on myös väännetty jo vuosikaudet. Tänä vuonna kadut ovat käytössä jälleen, ja viimein sopimus on myös tehty toistaiseksi voimassa olevaksi. Aiempien vuosien pätkäsopimukset eivät ole kannustaneet valtavasti investoimaan terasseihin ja niiden rakenteisiin. Myös kesäkatujen tulevaisuuden kannalta sopii toivoa, että kumpikin suurtapahtuma onnistuu tavoitteessaan näkyä entistä enemmän myös keskustassa.

Tuleville vuosille riittää siis toiveita. Toivottavasti Pori Jazz onnistuu löytämään keinot palauttaa jazzin syke myös muualle kuin Kirjurinluotoon. Toivottavasti 2024 kesällä Eteläranta on entistä kauniimpi ja eläväisempi, ja toivottavasti Suomi-Areenalle saadaan sorvattua jatkosopimus Poriin. Toivottavasti kesäkadut terasseineen täyttyvät ihmisistä suurtapahtumien lisäksi myös koko kesän.

Kuten otsikossa todetaan, kohtalon hetki. Me porilaiset olemme toki iso osa menestymistä. Porin hieno perinne esimerkiksi yksityismajoituksissa on jotain, mitä tuskin löytyy muista kaupungeista. Olemme tavallaan keksineet Airbnb:n ennen kuin Airbnb!

Ja sitä paitsi: Onneksi meillä on aina Porispere.