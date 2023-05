Ämpärijaolla juhlistetaan Porilaine-lehden kymmenvuotista taivalta.

Pori

Porilaine-lehti täyttää tänä vuonna ensimmäistä kertaa pyöreitä, kun lehden ensimmäisestä ilmestymisestä tulee kesäkuussa kuluneeksi kymmenen vuotta.

Merkkipaalua juhlistetaan tulevana lauantaina eräänlaisella porilaisella kulttuuriteolla, kun Porilaine peräkonttikirppis -tapahtumassa jaetaan Porilaine-ämpäreitä.

Tämä paikallinen keräilyharvinaisuus tekee paluun pitkän tauon jälkeen. Porissa valmistettuja, ”Tää o Porilaine ämpäri” -tekstillä varustettuja ämpäreitä jaettiin peräkonttikirppiksellä viimeksi vuonna 2016. Silloin ämpärit houkuttelivat kansaa maailmanhistorian ensimmäiseen Porilaine peräkonttikirppis -tapahtumaan, ja suosio olikin suurta. 300 ämpäriä jaettiin loppuun hetkessä.

”Viimeksi kaikki ämpärit jaettiin yhdellä kertaa, joten jono venyi todella pitkäksi. Tällä kertaa olemme jakaneet ämpärit kolmeen erilliseen erään siten, että niitä pistetään jakoon aina parin tunnin välein peräkonttikirppiksen aikana”, kertoo Porilaine peräkonttikirppis -tapahtuman järjestelyjä koordinoiva Iiris Jokinen.

Ensimmäinen sadan ämpärin erä menee jakoon Satakunnan Kansan infopisteellä kello 11, toinen kello 12 ja viimeinen peräkonttikirppiksen viimeisen tunnin alkajaisiksi kello 13. Ämpärin saa itselleen ilmaiseksi, mutta saamiselle on yksi vaatimus: Satakunnan Kansan sovelluksen lataaminen omalle laitteelle.

”Ämpäri luovutetaan, kun hakija vilauttaa puhelimestaan tai muusta laitteestaan Satakunnan Kansan sovellusta. Sovelluksen voi ladata ilmaiseksi sovelluskaupasta”, Iiris Jokinen vinkkaa.

Ämpäreitä riittää vain nopeimmille, joten paikalla kannattaa olla ajoissa. Koska kyseessä on harvoin saatavilla oleva keräilytavara, ämpäreitä luovutetaan vain yksi kappale henkilöä kohden.

”Jos ämpäri jää yhdessä jaossa saamatta, ei kannata vaipua epätoivoon, sillä jakojen välissä oleva aika kuluu kirppistapahtumassa kyllä nopeasti”, Iiris Jokinen kannustaa.

Porilaine-ämpärit on valmistettu Porissa kierrätysmateriaaleista. Ämpärien raaka-aineet on kerätty yhdyskuntajätteistä, ja ne ovat siis peräisin esimerkiksi vanhoista ämpäreistä, saaveista, henkareista, pulkista ja niin edelleen. Samalla on vähennetty muovin päätymistä kaatopaikalle.

Porilaine peräkonttikirppis järjestetään kauppakeskus Puuvillan sisäpihalla Porissa lauantaina 20.5. kello 9-14.