Aiemmin vähän vastaavanlainen risteys on tuottanut jopa kuolemantapauksen.

Karjalankadun ja Tavaratien risteys on ongelmallinen, koska uusi liikennejärjestely vei ajokaistat kaistan verran junarataa kohti. Sen takia parkissa olevat rekat saattavat yllättää, jos näkyvyys on huono tai ohitus tapahtuu väärässä kohdassa.

Pori

Lähellä Porin rautatieasemaa sijaitseva Karjalankadun ja Tavaratien risteys on aiheuttanut keskustelua.

Ongelma on se, että Tavaratien risteykseen on tehty uusi liikennejärjestely, joka vei ajokaistat yhden kaistan verran junarataa päin. Tie kuitenkin jatkuu sen jälkeen vanhan mallin mukaisesti, eli hiukan eri kohdassa. Kaista muuttuu siis parkkipaikaksi nopeasti ja kyseisessä kohdassa tiellä on usein parkissa esimerkiksi kuorma-autoja.