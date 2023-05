Mersun logo on kadonnut AutoPalinin seinältä Helmentiellä – vuosikymmeniä kestänyt perinne muuttuu

Helmentiellä sijaitsevan myymälän tulevista suunnitelmista ollaan tässä vaiheessa vaitonaisia.

Helmentiellä sijainneen AutoPalinin seinässä oli pitkään Mersun logo ja myös teksti. Nyt logon paikalla on valkoinen kolo ja teksti on kadonnut kokonaan.

Jo parin vuosikymmenen ajan Porissa on voinut tottua siihen, että Helmentiellä on myynnissä Mercedes-Benz-merkkisiä autoja. Siitä todisteena on ollut esimerkiksi rakennuksen seinässä loistanut Mersun logo ja myös teksti.

Enää näin ei ole. Logo ja teksti ovat poistuneet AutoPalinin seinästä. Logon paikalla on pelkkä tyhjä kolo, joka loistaa seinässä isona valkoisena alueena. Mercedes-Benz-tekstikin on seinästä poistettu, eikä siitä ole enää jäljellä merkkiäkään.