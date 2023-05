Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat paiskineet tapahtuman eteen töitä jo pitkin kevättä.

Pori

Porilaine peräkonttikirppis valtaa kauppakeskus Puuvillan sisäpihan ensi viikon lauantaina, mutta tapahtuma on ollut iso osa kymmenien opiskelijoiden arkea jo pitkin kevättä. 60 Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijaa on tehnyt suunnittelutyötä ja hoitanut kirppiksen ennakkojärjestelyjä osana sosionomiopintojaan.

Urakka ei ole pieni, sillä kyseessä on jättiluokan kirppistapahtuma, johon odotetaan jälleen tuhansia vieraita ja useita satoja myyjiä. Järjestelyiden on oltava viimeisen päälle hyvin hoidettuja.

”Projekti on iso, mutta kaikki on sujunut hyvin, ja on tuntunut kivalta olla mukana. On hienoa, ettei opiskellessa tarvitse olla pelkästään nenä kiinni kirjassa”, sanoo opiskelijaryhmän pääkoordinaattori Titta Lepistö.

Lepistö uskoo, että peräkonttikirppiksen tuoma kokemus on arvokasta myös tulevaisuudessa. Samaa mieltä on Diakonia-ammattikorkeakoulun erityisasiantuntija Katja Helander.

”Sosionomin ammattiin kuuluu monesti tapahtumien järjestäminen, eikä tätä parempaa harjoittelumahdollisuutta voisi olla. Täytyy olla iloinen siitä, että opiskelijat ovat lähteneet projektiin mukaan näin innokkaina, sillä se ei ole lainkaan itsestäänselvää. Osallistuminen on vapaaehtoista”, hän toteaa.

Opiskelijaryhmän ikäjakauma on laaja, sillä ryhmän nuorimmat ovat aloittaneet opinnot suoraan lukion jälkeen ja ryhmän varttunein on hiukan alle viisikymppinen. Lisäksi opiskelijat ovat päässeet tutustumaan toisiinsa vasta aivan äskettäin, sillä kaikkien opinnot ovat alkaneet tammikuussa.

”Tämä ei silti ole ollut mitenkään huono asia, vaan yhteistyö on sujunut oikein hyvin. Töitä tehdään ryhmissä, joille on jaettu eri vastuualueet, kuten oheisohjelman järjestäminen ja markkinointi”, Titta Lepistö sanoo.

Yksi merkittävä vastuualue on myös liikenteenohjaus, sillä tapahtuman luonteeseen kuuluu runsas ajoneuvojen ja ihmisten määrä. Jo ennen tapahtuman alkua opiskelijoilla on tehtävänä ohjata tapahtuman sadat myyjät menopeleineen oikeille paikoille.

”Kaupankäynti alkaa kello 9.00, joten myyjien pitää olla paikalla ennen kello 8.30. Tämän jälkeen myymme lunastamatta jääneet paikat edelleen jonottamaan tulleille”, toteaa järjestelyjä Porilaine-lehden puolesta koordinoiva Iiris Jokinen.

Tapahtuman oheisohjelmaan kuuluu tänä vuonna opiskelijoiden pyörittämän kahvilan lisäksi ainakin kasvomaalausta, arvontaa ja onnenpyörä. Viidettätoista vuottaan reilun kaupan kaupunkina juhliva Porin kaupunki taas tarjoaa paikan päällä reilun kaupan banaaneja.

Ensimmäisen vuoden sosionomiopiskelijat pääsevät peräkonttikirppiksellä moninaisiin tehtäviin. Tässä arkistokuvassa Sanna Rantanen ja Heini Lehtinen paistavat ja myyvät makkaraa viime vuoden peräkonttikirppiksellä.

JÄRJESTÄJÄT eivät tavoittele tapahtuman järjestämisestä voittoa itselleen, vaan tapahtuman tuotot ohjataan hyväntekeväisyyteen. Tämänvuotinen lahjoituskohde on Mannerheimin lastensuojeluliiton Satakunnan piiri, jossa kirppistuotot käytetään nuorten mielenterveystyöhön.

Porilaine peräkonttikirppis -tapahtuman järjestävät yhteistyössä Porilaine-lehti ja Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak). Kirppistapahtuma järjestetään Kauppakeskus Puuvillan sisäpihalla 20. toukokuuta klo 9-14.