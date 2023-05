”Emme ole olleet ylpeitä vanhan, vuonna 1976 rakennetun maston ulkonäöstä”, sanoo DNA:n radioverkkojohtaja Jarkko Laari.

Pori

Yksi Porin keskustan korkeimmista rakennelmista, osoitteessa Otavankatu 3 sijaitseva DNA:n masto aiotaan purkaa. Tilalle rakennetaan kyllä uusi masto, mutta paljon nykyistä lyhyempi.

Nykyisen maston korkeus on 60 metriä, uudesta on tulossa noin 40-metrinen. Uusi masto on muutenkin entistä pienempi, sillä siihen ei tule enää haruksia, kuten vanhassa on.