Jo 1980-luvulta lähtien samassa paikassa toiminut korjaamo muuttaa kiinteistöuudistuksen tieltä Kalaholmaan.

Itäpuiston varren sisäpihalla on ollut huoltokorjaamo jo 1980-luvulta lähtien. Nyt Veikko Grönroosin perustama ja hänen poikansa Jussi Grönroosin jatkama Huoltokorjaamo Grönroos muuttaa Kalaholmaan, Uittomiehentien varrella sijaitsevaan liikekeskukseen.

Pori

Itäpuistossa, vanhan Säästöpankin talon sisäpihalla on pieni autotallirakennus, jonne moni porilainen on vuosikymmenten varrella kiikuttanut huoltoon luistimia, suksia ja polkupyöriä. Nyt perinne on päätöksessä, tai ainakin muutoksen edessä.