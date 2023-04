Pitkään suunnitellun, ja viimein jo kakkosvaiheeseen edenneen Jokikeskushankkeen työt ovat edenneet suunniteltua hitaammin Porin jokirannassa. Rakennustyöt ovat kohdanneet varmasti osin odottamattomiakin vastoinkäymisiä, kun jääpato ilmestyi ehkä hieman epätyypilliseen aikaan keskustan kohdalle ja kaivanto täyttyi vedellä.

Viivästynyt hanke on kirvoittanut jälleen arvostelua kaupungin kyvystä toteuttaa hankkeita aikataulussa ja budjetissa pysyen. Jokirannan osalta on kuitenkin todettava, että vaikka alueen yrityksille tulevan kesän menetykset ovat varmasti kriittisiä, ovat yrittäjät lausunnoissaan suhtautuneet asiaan yllättävän rauhallisesti ja positiivisesti. Esimerkiksi Porinna-laivan yrittäjä uskoi tämän lehden haastattelussa, että valmistuessaan hanke korvaa menetettyä aikaa monin verroin.

Toivottavasti näin on.

Havainnekuvissa uudistettu jokiranta näyttää suorastaan upealta. Tosin kuvissa on muutamia epävarmuustekijöitä, kuten uusi, suunniteltu ravintolarakennus, josta ei aivan viime aikoina olla kuultu mitään. Toivottavasti hanke toteutuu.

Rakennusvaiheessa esiin on noussut myös yksi jokirannan akilleenkantapäistä, nimittäin autoliikenne. Keskustasta ja joen pohjoispuolen välisessä autoliikenteessä Etelärannalla on edelleen valtava merkitys. Kaupungin liikenneverkkosuunnitelmassa Eteläranta on esitetty pyöräilyn pääväylänä, kun taas autoliikenne on esitetty kulkemaan Linnansiltaa pitkin. Tämä edellyttäisi Vähälinnankadun muuttamisen kaksisuuntaiseksi, kuten väläytelty on.

Koko Jokirannan kehittämisen kannalta edellä mainitun autoliikenteen ratkaiseminen on jopa kriittistä. Se nostaisi rannan kiinteistöjen arvoa, mahdollistaisi uusia liiketoimintoja, vaikuttaisi viihtyisyyteen ja yhdistäisi Puuvillan kauppakeskuksen ja keskustan toimintoja toisiinsa.

Toinen yhtä kriittinen hanke, olisi kevyen liikenteen järjestäminen suunnitelman mukaisesti Kirjurinluodon nokan kautta Pohjoisrantaan. Tällä olisi taas valtava merkitys Kirjurinluodon jatkokehittymisen kannalta, on se sitten lippakioskia tai parkkipaikkapulaan vastaamista.

Kehitys on hidasta. Jokikeskushanke lienee startannut noin kymmenen vuotta sitten, ja nyt ollaan kakkosvaiheessa.

Kymmenen vuoden päästä kukaan tuskin muistaa tämän vaiheen viivästymistä. Rajavartiolaitoksen helikopteri ehkä muistetaan. Toivotaan, ettei Jokikeskuksesta silti tule Porin omaa Olkiluoto kolmosta, ja että rohkeutta riittää viedä hanke liitännäisineen maaliin saakka. Mieluummin pikaisesti.

Tällöin on mahdollista saada jokirantaan myös ne havainnekuvissa näkyvät ihmiset.

Kirjoittaja on porilainen kiinteistönvälittäjä.