Ei koskaa voi tiätää kui tärkeiks jokku äänee sanotut asiat kohteelles loppuje lopuks osottautuu.

Toka luakal Musa viipalekoulus opeteltii kaunokirjotust. Mää rakasti niit kiamuroit, terävää lyijykynä kärkee ja kummallist, nuattiavvaime näköst äffää. Kerra opettaja puukenkät pysäs mu selkäni taa. – Sinulla on kaunis ällän kaari, sano ope ja kopisutteli ettiippäi. Mu vihossani oli harjoteltu pitkät rivit iso l-kirjaime lenkkei. En ol se jälkee ikänäs epäröiny skriivat käsi.

Oltii etelälomal Kyproksel, mu ollesani ala-astee kolmanneel luakal. Myähemmi piti tehr ainekirjotus jostaki ittel tutust maast taik kaupunkist ja mää tiätysti menin siält, mist aita on mahrollisimma korkee. Meil ei koton ollu tiatosanakirjoi, mut mää kaivoi esil matkaesitteet ja kaikki mahrolliset liput ja klaput Kyprokse reissu jäljilt. Luultavasti kävin myäski täti tykön tarkastamas, mitä saare kyproslaiste ja turkkilaiste omistuksist sanottii. Sit pisti kaikki yhtee läjjää ja lopputulos oli kilometrimittane selvitys Kyproksest, se hallinnost ja turistikohteen olemisest.

Ko ainevihkot sit saatii takasi, olsin voinu syättää se opettajal sivu kerrallas! Syrämistyi totaalisesti ainee lopputeksteist: Mikä tyhjentävä selostus!

Vast ainaki kymmene vuat myähemmi mul vast selvis, et tyhjentävä tarkottaaki hyvvää. Ja mää oli kantanu kaunaa kaikki ne vuaret ja ihmetelly, ettei sillekä haahkal mikkää riit. Luulin, et hän meinas mu ainettani tyhjäks.

Lukio valinnaisil äirikiäle kursseil sai halutessas vähä heittäytyykki. Kerra mää ajatteli, et skriivaanki pirruuttani ainee pori murteel. Sillo funteerasi, et murre ja vanha aika o täysi liitoksis toisiis ja kirjoti tuulest temmatu tarina maatila nälkiintyväst parist, joil viime hetkel alko siämenperunat itämää. Ja sit se maa antoki kerral puutteisil ja nällääst kärsineil vastinet: yhten vuan he saiki kaks sattoo. En ollu millää maatilal käynykkää, eikä mul ollu mittää käsityst, voisko sillail oikeesti eres tapahtuu.

Antaessas konseptipapereit mul takasi, opettaja sano, ettei hän ossaa sannoo, oliko se muarollisesti oikei kirjotettu, mut älä karot tätä. Sil hän viittas murteesee. Olsin kovi toivonu, et hän olis voinu kuul vuasii myähemmi, etten tavallas ol. Mut hän menehty joitai vuasii tua tapaukse jälkee.

2000-luvu alkupualel, mu opiskeluaikoinani, elettii sitä kohtaa mailmast, ko kaikil tyäpaikoil hankittii tiatokonneet. Niitte käyttöö piti oppii ja mää opeti perustaitoi kauppiksel mont vuat. Opiskelin itte tiatojekäsittellyy (tosi o!). Sillone Pori Palveluopisto rehtori sano mul, et hän tykkää mu asenteestani. E oikee ymmärtäny sitä, ko ei mul must ollu mittää se erityisempää asennet. Vähä kyl välil hirvitti, et millail mää siit hommast selvii. Parikymppisel, tyäelämäs alkutaipaleel oleval, se oli kannustavasti sanottu. Se lause äänees sanottun lisäs mul rohkeut nii paljo, et sitä o riittäny näihi päivii.

Ei koskaa voi tiätää kui tärkeiks jokku äänee sanotut asiat kohteelles loppuje lopuks osottautuu. Se lisäks, et varsinki hyvvii asioit kannattaa sannoo äänee, kuulemaas kannattaa jäär fundeeraamaa.

Kirjottaja o porilaine murreihmine.