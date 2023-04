Ruokaporin pihassa maahan reikiä poranneen koneen tarkoitus selvisi – kauppaan on tulossa uudistuksia todennäköisesti ensi vuonna: ”Tämä kaikki on ihan tarpeesta lähtöisin”

Ruokapori sai ison kilpailijan kadun toiselle puolelle viime vuonna. Sillä on ollut vaikutusta paikan myynteihin, mutta tilanne on tasoittumassa.

Pori

Herralahdessa sijaitsevan Ruokaporin pihassa on voinut nähdä viime aikoina työkoneen, joka on porannut maahan reikiä. Se on luonnollisesti herättänyt kysymyksiä ja pohdintoja siitä, mitä kaupan vieressä oikein tehdään.

Vastaus koneen olemassaoloon on yksinkertainen. Ruokaporiin on tulossa uudistuksia, ja sen takia pihassa on tehty alustavia koeporauksia.