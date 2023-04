Lapsen pehmustaminen eläimillä on todella, todella hauskaa – mitä olisi elämä ilman BlubBlubia, Tähtisilmää, Hilariusta, Pikachua tai Punnaa?

Ekaluokkalaisen vanhempana oleminen on ihmisen parasta aikaa. Televisio tykittää aamuseitsemästä eteenpäin hyperaktiivisia Touhukamuja tajuntaan ja kaikista vaatteista löytyy ainakin vähän glitteriä. Onneksi kaikkeen tottuu, paitsi Lego-palikkaan jalanpohjassa.

Yhtenä päivänä leikitään soturimarsuja ja toisena vuorossa on kotileikki, jossa asukkaina ovat pelkästään Isosisko ja Sen Kissa. Viime viikolla oma vapaan kasvatuksen hedelmä soitti turhautuneena, että jaksaisiko isi hakea autolla voipuneen koululaisen muutaman sadan metrin päästä kotiin. Reppu oli kerätty täyteen kiviä, eikä sellaisen kanssa jaksa kävellä kotiin. Tylsää päivää ei ole vielä tullut vastaan.

Onneksi yksi asia on pienen tytön kanssa elämisessä vakio – pehmoleluja on aivan kaikkialla. Rakkaimmat ovat unikaverit Pikku-Vilna ja Iso Vilna, mutta HessuRessu, Pamsteri ja Lumi ovat myös korvaamattomia kavereita. Koulurepussa roikkuu Minikisu ja Tonttuli. Oman huoneen nurkassa pölyä keräävät jättimäiset, melkein itse lapsen kokoiset Mauno-nalle ja Yoshi.

Kyllähän pikkuisella pitää pehmoleluja olla! Mitä olisi elämä ilman BlubBlubia, Tähtisilmää, Hilariusta, Pikachua tai Punnaa? Pölönöm on rakas muisto vanhempien matkasta Unkariin ja Tampere on tietenkin hankittu Liettuasta. Aina välillä naapurin lapsi tuo parimetrisen Jätti-Sasun meille kylään juomaan Sinikan ja Sapiirin kanssa teetä.

Myös mummo muistaa kantaa kortensa kekoon pehmoleluvuoren kasvattamisessa. Bruno, Kärsätti ja Marus ovat rakkaita muistoja yökyläilyistä mummolassa tai spontaaneista Kontti-reissuista. Toki pehmolelujen hankintatiheys väheni yllättävän paljon, kun vanhemmat ilmoittivat voipuneina mummolle, että seuraavat pehmolelut jäävät sitten mummolan nurkkiin pyörimään.

Minulla menee työkaverien nimien oppimisessa aina muutama kuukausi ja vanhemman lapsen kaverien ja poikaystävien nimiä en oppinut ikinä kunnolla. Silti tiedän, että meillä on laatikossa sängyn alla Sapiiri, Sinikka, Scorbunny ja Pekka. Kanyyli Kaniini on muisto reissusta Satasairaalaan ja Norsaasi on kummisedän tuoma lahja oikein Ameriikasta asti. Enon lahjoittama Sven joutui jatkamaan matkaansa konttiin, mutta onneksi sieltä tuli vaihtokaupassa takaisin Olaf ja pehmomarsu nimeltään Mersu.

Viime kuussa lapsen luokkakaverilla oli synttärit. Kun tiedustelin sankarin äidiltä lahjatoiveita, tuli vastaus alle kahdessa sekunnissa: "Ei yhtäkään pehmolelua, vaikka se lapsi sanoisi mitä! Muuten kaikki käy ja tärkeintä on, että kavereita tulee paikalle. Mutta oikeasti. Ei pehmoleluja!"

Onhan se kiva ajatus, että joskus lapsenlapsetkin voivat leikkiä Jäätelön, Mustikan, Koala-Ollin ja Pehmotuhnun kanssa, mutta silti. Seuraava sukulainen, joka nappaa huoltoasemalta isosilmäisen kukkutiitiäisen mukaan lasta ilahduttamaan, saa kivestä päähänsä.

Kirjoittaja on pörröne ja halittava porilaine.