Porin ainoa reaaliaikainen pysäköintiopastus on tällä hetkellä Puuvillan kauppakeskuksessa. Tänä vuonna vastaava järjestelmä tulee myös Sokokseen, Isoon Karhuun ja Eurooppa-kortteliin.

Porin keskustan pysäköintiasiat jaksaa puhuttaa kaupunkilaisia vuodesta toiseen. Yksi suosittu näkökulma on se, että kaupungin laidoilla oleviin jättimarketteihin verrattuna keskustassa on hankala asioida, jos on liikkeellä autolla.

Porin kaupunki haluaa helpottaa keskustassa asiointia kehittämällä keskustassa olevien yleisten pysäköintilaitosten opastusta.

Keskustan alueelle tulee paljon lisää opastekylttejä. Osa niistä on reaaliaikaisia eli sähköisestä kyltistä näkee vapaiden pysäköintipaikkojen määrän.

Reaaliaikaisia kylttejä on tulossa Sokoksen, Isoon Karhuun ja Eurooppa-korttelin pysäköintilaitoksiin – Puuvillan kauppakeskuksessa reaaliaikainen järjestelmä on ollut käytössä tähänkin asti.

Näiden neljän pysäköintilaitoksen lisäksi nyt toteutettavassa hankkeessa ovat mukana Bepop, Ratsula ja Teljäntori.

”Tavoitteena on turhan liikenteen vähentäminen ja aiempaa parempi ohjaus. Tähän asti pysäköintilaitoksiin opastus on ollut Porissa minimissä”, Porin kaupungin liikenneinsinööri Eija Riihimäki kertoo.

Toteutettava hanke pohjautuu Porin kaupunginvaltuuston vuonna 2019 hyväksymään Pysäköintipolitiikka 2030 -raporttiin. Nyt hanke on kilpailutettu ja toimittaja valittu. Tekninen lautakunta päätti helmikuussa, että järjestelmä hankitaan Normivalaistus Oy:ltä.

”Töihin päästään kevään aikana”, Riihimäki arvioi.

Kuinka paljon Porin keskustan alueella on yleisiä pysäköintipaikkoja?

”Ihan tuoreita lukuja minulla ei ole, mutta 2010-luvun lopulla pysäköintipaikkoja oli noin 2 300. Niistä 1 300 oli maksullisia, 700 maksuttomia ja 300 aikarajoitteisia eli niin sanottuja parkkikiekkopaikkoja.”

Onko määrä riittävä?

”On. Vapaita parkkipaikkoja on käytännössä aina, mutta asioinnin kannalta ne voivat toki sijaita korttelin tai parin verran sivussa”, Riihimäki toteaa.