Ei ole ravintolatoiminnan harjoittaminen Kirjurinluodossa helppoa, ei ole. Kirjurinluodolla vierailee tutkimusten mukaan vuodessa valtava määrä ihmisiä. Siellä sijaitsee uimaranta, jonka etäisyys kauppatorista on kilometrin luokkaa. Valtakunnan mittakaavassa isoja festareita järjestetään vuosittain useita. On virkistysalue aivan kaupungin ytimessä. Pelle Hermannin leikkipuisto olisi todennäköisesti monessa eurooppalaisessa kaupungissa maksullinen huvipuisto, meillä se on kaikille ilmainen, ja sinne matkustetaan jopa varta vasten ympäri Suomen. Pienempiä tapahtumia on lukuisia sirkuksineen ja tivoleineen. Mutta silti niiden palveluiden järjestäminen on, ja on ollut, jotenkin vaikeaa.

Keskustelussa pitää totta kai ymmärtää ja huomioida myös vallitsevat tosiseikat, kuten kaavoitus, kulttuurimaiseman säilyttäminen ja ympäristönsuojelu. Kaikki nämä voisivat silti aivan varmasti kulkea myös käsi kädessä, jos aitoa halua löytyy.

Pelle Hermannin puiston yhteydessä sijaitsee nykyisellään rakennus, joka palvelee puiston kävijöitä tarjoten esimerkiksi wc-tiloja. Lisäksi sieltä löytyy kahvila, joka on nykyisille kävijämäärille pieni, eikä taida olla ympärivuotisesti käytettävissä. Kirjurissa on myös ikoninen vanha kesäravintola, jota kaupunki on myös avokätisesti kunnostanut joitain aikoja sitten. Valitettavasti senkin sisätilat ovat rajalliset, eivätkä taida nekään olla ympärivuotisesti kovin toimivat. Onneksi nykyään paikka on kesäisin auki, ja tuote ja palvelu kunnossa.

Kirjurissa oli myös kioski, joka ei sekään soveltunut ympärivuotiseen käyttöön. Sitten kävi silleen hassusti, että ei ole enää kioskia, ei ole tulossa uuttakaan, mutta yrittäjä edelleen on.

Viimeisimpänä kaupunki olisi viimein mahdollistamassa yleisen saunan, vieläpä ympärivuotisesti, ja viimein myös sinne, minne se kuuluu. Nyt vaan on taas silleen hassusti, että sen saa sinne yrittäjä itse rakentaa, ja tehdä tällä kertaa ympärivuotiseksikin, mutta siellä ei sitten taas saa myydä sitä juomaa tai ruokaa.

Koko härdelli vaikutta lähinnä farssilta. Miten tämä voi olla näin vaikeata. Miksi sille Pelle Hermannin kahviolle ei voitu tehdä aikanaan ympärivuotisia tiloja? Miksi sillä ei voi olla kesällä isompaa terassia? Miten meillä voi olla kioskiyrittäjä ilman kioskia?

Ja miten voidaan edes kuvitella, että joku haluaa investoida saunarakennukseen ilman mahdollisuutta myydä sille kävijälle vaikka pillimehua ja makkaraa? Miksi kaupunki investoi toisaalle rakennuksen liiketoiminnalle, mutta toisaalle taas se pitää investoida itse, vaikka kaupunki sitten päättää mitä siellä saa tehdä?

Ehdotin aikanaan, että kaupunki tekisi sen saunan, rakentaisi sen yhteyteen koko uimarantaa palvelevat uudet vessat ja suihkut, vuokraisi liiketoiminnan vaikka 20 vuoden takaisinmaksuajalla yrittäjälle, ja velvoittaisi vuokrasopimuksella pitämään yleiset suihkut ja vessat avoinna, sekä siivoamaan ne. Vanhan vessarakennuksen voisi purkaa. Mielestäni ajatus on edelleen varsin toimiva.