Sauna halutaan rakentaa yksityisellä rahalla, kaupunki hoitaa paikalle vain infran.

Saunan paikka sijaitsisi Kirjurinluodon hiekkarannan länsipäässä eli Raumansillan puoleisessa päässä. Jos kioskirakennus joskus toteutuu, sen paikka on rannan itäpäässä eli lähellä Taavi-siltaa.

Pori

Talviuimareiden ja löylyjen ystävien toive on kuultu: Kirjurinluotoon saadaan tulevaisuudessa ehkä sauna.

Kaupunki on julistamassa avoimen tarjouskilpailun, jossa etsitään tekijää Kirvatsin hiekkarannan länsipäähän tulevalle saunalle. Rakennusoikeutta saunalle on 150 neliömetriä.

”300 neliömetriä olisi ollut parempi, mutta kaavamuutos veisi liian kauan aikaa”, pohdiskelee kunnossapitoinsinööri Aleksi Vihtilä Porin kaupungilta.

Etsinnässä on uskottava toimija, jolla on pätevä liiketoimintasuunnitelma. Tarkoitus siis on, että yrittäjä rakentaa saunan omalla rahallaan kaupungin vuokratontille. Kaupunki rakentaa vain infran, eli hoitaa paikalle vesijohdon ja viemärin.

Saunan pitää olla arkkitehtonisesti ja muutenkin korkeatasoinen. Ja se on siis vain sauna, eli siihen ei yhdistetä esimerkiksi kioskia.

Aleksi Vihtilä toivoo runsaasti hyviä hakijoita. Hän arvelee, että saunanpaikka Porin paraatipaikalla kiinnostaisi yrittäjiä.

Sopivan rakentajan tarjouksen jättäjistä valitsee ohjausryhmä, johon kuuluu jäseniä muun muassa Porin rakennusvalvonnasta ja Satakunnan museosta.

Tarjouskilpailu julkistetaan nyt kevään aikana, ja jos asiat etenevät toivotussa aikataulussa, saunanrakentaja valitaan syksyllä.

Siitä, koska sauna olisi mahdollisesti valmis, ei Aleksi Vihtilä osaa sanoa mitään varmaa.

”En voi kommentoida asiaa mahdollisen uuden yrittäjän puolesta. Mutta arvelen, että yrittäjää kiinnostaisi kovasti saada sauna käyttöön jo ensi talviuintikaudella.”