Porilaine | Yhteensattuma

Porilainen Sanni-Leena löysi harvinaisen kaimansa television sketsiohjelmasta – onko tässä Kari Mutasen tosirakkaus?

Sanni-Leena Salonen on kokenut esiintyjä, joka on intoutunut tekemään videoita hauskasta yhteensattumasta. Hän on menossa tänään lauantaina seuraamaan Putouksen kuvauksia.

Kari Mutanen, täällä Pihlapubissa sinua odottaa Sanni-Leena! Sanni-Leena Salonen repii huumoria viihdesarjassa esiin nousseesta etunimestään.

Pori Noin kuukausi sitten porilainen Sanni-Leena Salonen vietti kaikessa rauhassa iltaa koiransa kanssa kotona, kun televisiosta alkoi kuulua kummia. Sieltä tuli parhaillaan Putous-ohjelma, ja siellä puhuttiin jostain syystä Sanni-Leenasta – vieläpä Porin murteella.