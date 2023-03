Tänä keväänä porilaisilla on paljon jännitettävää

Se vasta olisikin jo jotain, jos kymmenen vuoden tauon jälkeen saisimme taas rynniä torille.

Maaliskuu saapui viimein. On ollut jotenkin luvattoman pitkä talvi, joka tuntuu yhä vain jatkuvan, kun uutta lunta tulee lähes päivittäin, eikä näytä surmaavan vanhaa, vaikka perinteikäs sanonta kuinka muuta väittäisi.

Jonain kauniin aurinkoisena päivänä tosin tuntui jo hieman, miten lämpö haihdutti kinoksia pienemmiksi ja keväinen sulavan maan tuoksu leijaili sisään sieraimista. Toivoa on.

Olen ennen muuta kevätihminen. Mitä vanhemmaksi tulen, sitä vahvemmin oireilen Pohjolan pimeää jaksoa ja toivon lähes päivittäin, että kesäkuu koittaisi jo huomenna. Suveen saatteleva vuodenaika on niin täynnä toivoa ja voittajafiilistä, että en meinaa nahoissani pysyä. En myöskään monesta muusta syystä.

Tänä keväänä on paikallisesti paljon jännitettävää. Pääseekö Kauppisen Marju jatkoon The Voice of Finlandissa? Voittaako Köpi Kallio Putouksen sketsihahmokisan? Miten käy Ässien play-offseissa? Ketkä kaikki pääsevät Arkadianmäelle päättämään valtakunnan asiosta?

Eduskuntavaalien tulos selviää 2.4. illalla ja nyt jo jännittää, mihin suuntaan kansa äänestää Suomen poliittisen tulevaisuuden seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Nykyisen eduskunnan ja hallituksen nelivuotiskausi on ollut kaikkea muuta kuin helppo ja varmasti vaikuttaa siihen, millainen sarka uusilla kansanedustajilla ja ministereillä on kynnettävänään.

Jos vähääkään vaalilupauksia suostuu kuuntelemaan, voi vakuuttua siitä, että tulevaisuus tulee olemaan haastava, mutta parempi. Ainakin, jos äänestät ”just tätä meidän siis ihan parasta puoluetta”.

Aika näyttää, millaisia muotoja parlamentaarinen päätöksenteko todellisuudessa saa. Varsin haastava tulee olemaan seuraavan hallitustunnustelijan rooli. Polarisaatio kun on pitänyt huolen siitä, että poliittinen keskustelu ajautuu yhä enenevässä määrin kohti jotain sellaista järjettömyyttä, joka yhtäältä kuvaa loistavasti aikaa, jossa elämme, toisaalta saa haikailemaan sitä arvokkuutta ja tyyliä, jota muistelen olleen suomalaisessa puhetavassa aikoinaan.

Toivon kaikille satakuntalaisille menestystä tulevissa koitoksissanne. Kansa pääsee äänestämällä vaikuttamaan monen pyrkijän valintaan, mutta ei sentään vielä jääkiekon SM-liigaan ja siihen, mitkä joukkueet pääsevät finaaliin. Jaloillaan voi jokainen äänestää menemällä hallille kannustamaan Ässät mestaruuteen.

Näiltä main tulee muuten tosi paljon voittajia. Hyvä, me!