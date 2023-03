Pankkiautomaatin katoaminen Danske Bankin kulmalta ei vaikuta kovasti torikauppaan – talletusautomaatille etsitään paikkaa Porista

Useimmilla torikauppiailla on tätä nykyä jo pankkikortilla maksamisen mahdollistava maksupääte.

Gallen-Kallelankadun Otto-automaatti on uusittu, pian uusitaan loputkin Porin keskustan automaatit.

Pori

Satakunnan Kansan tekstiviestipalstalla on harmiteltu Otto-automaatin poistamista Danske Bankin kulmalta. Sen epäiltiin vaikuttavan haitallisesti torikauppaan.

Porikorttelien toiminnanjohtaja Mari Antikainen rauhoittelee, ettei tilanne ole kovin huono.

”Useimmilla torimyyjillä ja markkinakojujen pitäjillä on nykyään pankkikortilla maksamisen mahdollistava maksupääte. Onhan se nykypäivää, että kauppiaalla sellainen on”, hän sanoo.

Vaikka aivan torin kulmalla pankkiautomaattia ei siis enää olekaan, Porin kauppatorin lähellä niitä on edelleen kuitenkin kaksi: yksi Gallen-Kallelankadun varrella ja toinen kauppakeskus Iso Karhun kulmalla.

”En usko, että yhden pankkiautomaatin poistuminen aiheuttaa kovin suuria hankaluuksia sen kummemmin myyjille kuin asiakkaillekaan”, Antikainen tuumaa.

Otto-automaatti lähti Danske Bankin kulmalta, koska pankissa alkoi iso remontti. Johtaja Petteri Parviainen pankkiautomaatteja hoitavasta Loonis Automatice Oy:stä kertoo, että korona-aikana pankkiautomaattien käyttö väheni sen verran, että luultavasti joku Porin keskustan automaateista olisi kuitenkin poistettu käytöstä. Danske Bankin remontin myötä tämän automaatin poisto kävi luontevasti.

”Olemme myös uusimassa Porin Otto-automaatteja uudempaan malliin. Asiakkaille tämä ero näkyy parhaiten niin, että näistä uusista malleista saa nostettua myös kympin seteleitä. Gallen-Kallelankadun automaatti on jo uusittu, ja vuoden sisällä vaihdetaan loputkin.”

Keskustan tuntumassa on Otto-automaatteja sen verran runsaasti, että uusimisprosessin aikana niistä saatetaan lakkauttaa joku. Parviainen ei vielä osaa kertoa, mikä.

Uuden automaatin tunnistaa siitä, että siitä saa myös kympin seteleitä.

Loomis ei kuitenkaan ole vain lakkauttamassa automaatteja, vaan uuttakin on luvassa. Etsinnässä on sopiva paikka, jonne voisi pystyttää talletusautomaatin.

”Tällä hetkellä talletusautomaatit, joihin voi tallentaa sekä seteleitä että kolikoita, on Porissa Puuvillan kauppakeskuksessa ja BePopissa. Etsimme nyt hyvää sisätilaa, joka sijaitsisi sellaisessa paikassa, jossa liikkuu paljon ihmisiä. Jos jollakin on sopiva paikka tiedossa, meille päin voi vinkata!”

Parviainen kertoo vielä, että mikäli on lähdössä tallettamaan kolikkonyssäkkäänsä, ja epäilee, että automaatilla on jonoa, asian voi tarkistaa osoitteessa otto.fi. Sieltä näkee kaikkien automaattien sijainnin kartalla ja saa esimerkiksi tiedon, jos joku automaatti on väliaikaisesti pois käytöstä.