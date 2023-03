Työvalmentajana ja improvisaationäyttelijänäkin tunnetun Marjamäen uusinta elokuvaa aletaan kuvata kesällä.

Ihminen on Antti-Jussi Marjamäen mielestä kiinnostava olio. Miksi ihminen toimii kuten toimii, se on loputtoman ihmetyksen aihe.

Antti-Jussi Marjamäki on elämässään taas kerran taitekohdassa. Hän on viisi vuotta työskennellyt Porin Sininauhassa työvalmentajana parissa eri nuorten työllistymiseen tähtäävässä digihankkeessa, mutta nyt rahoitus on katkolla. Tarvetta tällaisten hankkeiden jatkuvuuteen kyllä olisi, sillä työ on tärkeää ja tulokset ovat olleet hyviä.