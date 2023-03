Pori-Seura toivoo keskustan ja varsinkin sen keski-ikäisten kiinteistöyhtiöiden pohtivan, miten voisivat osaltaan juhlistaa Porin Päivää.

Pori

Perinteiseen tapaan syyskuun viimeisenä kokonaisena viikonloppuna järjestettävän Porin Päivän teema on tänä vuonna ”Keski-ikäinen kaupunkikeskusta”. Teeman myötä Porin Päivää järjestävä Pori-Seura asettuu tiedotteensa mukaan tukemaan Porin kaupunkikeskustan kehittämistä ja vireyttämistä.

”Vilkas ja vireä kaupunkikeskusta tarvitsee asumista, kulttuuria, taloutta ja liikennettä edistäviä ratkaisuja. Yksi varteenotettava piirre on kaupunkirakentamisen kerroksellisuus, jossa valitettavan helposti unohtuu vanhasta rakennusperinnöstä huolehtiminen ja riittävä korjausrakentaminen”, Pori-Seura linjaa tiedotteessaan.

Kaupunkikeskustan keski-ikäisyydellä viitataan Porin ydinkeskustan muodonmuutokseen, jonka vauhti oli suurimmillaan 1970-luvulla, eli suunnilleen 50 vuotta sitten.

”Päivänvalon näkivät esimerkiksi kuluvana vuonna 50 vuotta täyttävä Satakunnan Museo, Porin kaupunginkirjasto ja työväenopisto, Teljäntori, Kävelykatu ja vaikkapa silloiset Centrumin ja Sokoksen tavaratalokokonaisuudet”, Pori-Seuran tiedotteessa luetellaan.

”Valitettavana varjopuolena keskustan nopeassa muuttumisessa oli vanhan rakennuskannan häviäminen, mutta nykyinen kaupunkikeskusta on tärkeä osa uusien porilaisten sukupolvien sielunmaisemaa. Pori-Seura kannattaa vahvasti kiinteistökannan, myös keskustelussa olleen kirjastokokonaisuuden säilyttämistä ja peruskorjausta”, tiedotteessa linjataan.

Vuonna 1961 ensi kerran vietetty Porin Päivä on nykyään nimestään poiketen useamman päivän kestävä kotiseututapahtuma, joka on lajissaan suurimpia Suomessa. Porin Päivän täsmällinen viettoaika tänä vuonna on 21.-24.9.2023.