Porissa avautui jälleen uusi erityisesti miehille suunnattu parturi – yrittäjä on luultavasti houkutellut alalle jo lisää kilpailijoita

Mohammed Alkhaleeli hankki pesämunan yrityksensä perustamiseen tekemällä samanaikaisesti kolmea työtä ja opiskelemalla ahkerasti suomen kieltä.

Mohammed Alkhaleeli on tottunut paiskimaan pitkää päivää jo ennen oman parturiliikkeensä avaamista.

Pori

Uudessa, omassa parturiliikkeessään hymyilee todella tyytyväisen näköinen mies. Mohammed Alkhaleeli on vuosikausia tavoitellut unelmaansa opiskelemalla ja tekemällä välillä kolmea työtä samaan aikaan, ja nyt on tärkeä tavoite saavutettu: Porin Nortamonkadun varrella sijaitsevan For Bros -parturin avajaisia vietettiin viime keskiviikkona 1. maaliskuuta.