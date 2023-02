Nykyaikana työssäkäyntialue voi olla laajakin, kunhan asumiselle löytyy hyvät puitteet, kirjoittaa Lauri Turtola.

Porin väkiluku ei ota kasvaakseen. Kaupungin väestö vanhenee, jolloin työikäisten määrä pienenee, mutta esimerkiksi hoivapalvelujen kysyntä kasvaa. Kuntatalouden näkökulmasta tilanne lienee ongelmallinen, joskaan Pori tuskin on ongelmansa kanssa yksin.

Ongelmaan on varmasti etsitty ratkaisuja, ja aihe puhuttaa säännöllisesti. Pitäisi puhuttaa myös vaalien alla. On haikailtu nopeampia junayhteyksiä, omaa yliopistoa ja tuettu lentoliikennettä.

Nykyisellään opiskelijoita on melko vakio määrä, eikä määrän kasvattaminen taida olla kovin nopea ratkaisu. Tärkeämpää lyhyellä tähtäimellä lienee, että tänne opiskelemaan tulleet saataisiin myös jäämään.

Tässä tärkeässä roolissa ovat tietenkin työpaikat. Työmarkkinoilla tosin kilpailu työntekijöistä alkaa kohta olla veristä, jolloin nähtäväksi jää, riittääkö Porin vetovoima. Onneksi Satakunnan teolliset investoinnit ainakin vaikuttavat hyvältä.

Oleellinen asia on myös asuminen. Nykyaikana työssäkäyntialue voi olla laajakin, kunhan asumiselle löytyy hyvät puitteet. Kerrostaloasumista meillä on varmasti aivan riittämiin. Tämän voi todeta, kun vilkaisee myynnissä olevien asuntojen määrää. Omakotitalotontteja taas on tarjolla vähän, ja varsin monotonisesti.

Omassa työssä törmään jatkuvasti ihmisiin, jotka kysyvät rantatontteja, joko asumiseen tai vapaa-aikaan. Kysyntää ilmenee niin Porista kuin Porin ulkopuolelta. Tarjontaa on kovin vähän, ja moni päätyy naapurikuntiin.

Asia on jopa hieman absurdi.

Porilla on rantaviivaa joessa ja meressä valtavat määrät, mutta tonttimaata ei. Toki, alava maa tuo tulvasuojelullisia haasteita, mutta olisiko asiassa kuitenkin jotakin tehtävissä – ehkä rohkeitakin linjavetoja?

Uusimman asuntomessualueen vieressä on autokouluilla ensiluokkaiset ajoharjoittelumahdollisuudet uudenkarhealla asvalttikentällä, ja jokimaisemin! Asemakaavassa alue taitaa tosin olla varattu, yllätys-yllätys, kerrostaloille.

Teollisuuden omistuksessa on myös pitkät pätkät jokirantaa, mutta käyttö täysin joutomaana, kivenheitto torilta.

On myös huomattava, että laajoja alueita Porin rannoista on suojeltu erilaisin suojelumääräyksin, eikä missään nimessä pidä väheksyä ympäristön suojelun tärkeyttä, eikä merkitystä. Silti haluaisin ajatella, että suojelu ja asuminen olisi mahdollista myös sovittaa yhteen, ja tilaakin tälle saattaisi löytyä, esimerkiksi juuri joelta, Yyterinniemeltä tai vaikkapa Reposaaren rannoilta.

Ehkä jossain suojelupäätöksiä voitaisiin myös avata, rajata tai suunnitella uudelleen? Jopa paremmin?

Jaksan uskoa, että esteetön avomerinäkymä, 20 minuuttia kaupungin keskustasta saattaisi houkutella kaupunkiin ihan uusiakin veronmaksajia. Ainakin houkutus saattaisi olla tasaista savipeltotonttia suurempi.

Kirjoittaja on porilainen kiinteistönvälittäjä.