Janne Toivonen kirjoitti Satakunnan Kansassa 28.1. mielipidekirjoituksen, jonka voin allekirjoittaa lähes sanasta sanaan.

Porin rakentamisesta ja rakennuttamisesta on kohuttu viime aikoina valtavasti. Osin varmasti aiheesta, osin varmaankin aiheetta. Mattimeikäläisen on kovin hankala muutaman lehtiartikkelin perusteella arvostella tai syytellä työtään tekeviä virkamiehiä. En usko, että on kovin miellyttävää työskennellä tällä hetkellä kaupunkiorganisaatiossa rakentamisen tai rakennuttamisen parissa.

Sikses paljon aihe on kuitenkin kirvoittanut arvostelua, että jokin ongelma järjestelmässä varmasti on. Mielestäni olisi tärkeämpää saada prosessit kuntoon kuin keskittyä virkamiesten arvosteluun. Nykyisellä menolla saattaa olla rekrytoiminen kohta hankalaa, kun työntekijöistä alkaa olla pula lähes joka alalla.

Lippakioskin kohdalla suurinta parranpärinää on herättänyt hankkeen kokonaishinta, joka toki äkkiseltään kuulostaa kovalta.

Itseäni ihmetyttää enemmän se, että jos hankkeeseen on alun perin varattu alle puolet esitetystä hinnasta, missä kohtaa on tehty virhe, jos lopputulema tuplaantuu. Vielä enemmän ihmetyttää, millä peräkammariveivauksilla poliittisessa päätöksenteossa ollaan valmiit hyväksymään yli kaksinkertaistuneet kustannukset. Pahasti haisee taas tuulahdukselle menneiltä vuosikymmeniltä ja sulle–mulle -veivaukselle.

Päätöksen jälkimainingeissa kuultiin myös päättämässä olleilta poliitikoilta perin erikoisia kommentteja, kuten että yrityksiä ei pidä päästää mellastamaan kaupungin paraatipaikoille. Torin uuden rakennuksen rakennutti Hesburger. Se valmistui aikataulua nopeammin, alitti kustannusarvion sekä on arkkitehtonisesti arvokas. Verraten lippakioskin kustannuksiin argumentti on kovin huono.

Palataan kuitenkin vielä Kirjuriin. Kioski- tai ravintolatoiminta tarvitsee toimiakseen yrityksen, ja sen toiminta tulee olla taloudellisesti kannattavaa, jotta se voi työllistää ja tuottaa. Kaupunki voi tarjota tiloja yrityksille harjoittaa liiketoimintaa, mutta toiminnan pitää olla myös kaupungille kannattavaa, muutoin synnytetään vääristynyttä kilpailua. Se ei ole kaupungin tehtävä.

Lippakioski saa puolestani tulla, ja olisi hienoa, jos uimarannan läheisyydessä olisi palveluja, kattavasti ja laajoin aukioloajoin.

Ensimmäiseksi toivoisin kuitenkin pientä investointia jo olemassa oleviin tiloihin. Pelle Hermannin leikkipuiston vieressä on kahvila, jolla on laajat aukioloajat, valtava kysyntä, mutta liian pienet tilat. Kyseisen kahvilan terassin laajentaminen ei olisi kustannuskysymys, mutta tarve on ilmeinen.

Jos olisin kyseisen kahvilan yrittäjä, niin saattaisin mieleni pahoittaa lukiessani puolen miljoonan investoinnista kilpaileviin tiloihin katsellessani samalla liian pientä terassiani, jonka laajentamiseen ei lupaa ole herunut.

Kirjoittaja on porilainen kiinteistönvälittäjä.