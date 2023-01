Satakunnan Kansan toimittaja ja kuvaaja vierailivat Luotsinmäen hökkeliasumuksessa vuonna 1976, kun paikka oli noussut otsikoihin puukotustapauksen takia. Paikalta he löysivät yhden asukkaista.

Luotsinmäellä on nykyään luonnonkaunis alue, jossa on lintuharrastajien suosima luontotorni ja kumpuilevaa maastoa, joka on kesäisin vehreää. Menneinä vuosikymmeninä alueen todellisuus oli toisenlainen: kummut kätkevät vanhan kaatopaikan, jonka vierellä jokirannassa oli hökkelikeskittymä, jossa elettiin alkoholinhuuruista elämää osin irrallaan muusta yhteiskunnasta.