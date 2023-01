Suddenly you were gone

From all the lives you left your mark upon

Näin kirjoitti Neil Ellwood Peart, Rush-yhtyeen rumpali ja laulujen pääasiallinen sanoittaja, vuonna 1984 ilmestyneen Grace Under Pressure -albumin kappaleella Afterimage. En ikinä unohda sitä hetkeä, kun vuonna 2020 tammikuun 10. päivän aamuna näin erään ystäväni Instagram-tarinassa sanat Goodbye Professor. Tuntui kuin keskivartalooni olisi osunut valtava moukari. Tiesin ja tunsin välittömästi: elämäni tärkein suunnannäyttäjä oli poissa.

Neil Peart kuoli 7. tammikuuta kolme vuotta sitten. Hän sairasti aivosyöpää, joka vei hiljalleen puhekyvyn. Elämän hirtehinen luonne piirtyy valitettavan kuvaavasti siinä, miten koko elämänsä sanojen ja rytmin parissa uraa uurtanut nero joutuu luopumaan sairautensa vuoksi juuri sanoista. Ja lopulta myös sydämensä rytmistä.

Kukaan yksittäinen ihminen ei ole vaikuttanut ajatteluuni yhtä merkittävästi kuin Neil Peart. Olen kuunnellut Rushia kahdeksankymmentäluvun puolivälistä lähtien. Olin 9-vuotias, kun isoveljeni tutustutti minut tähän kanadalaiseen voimatrioon, jossa oli jotain taianomaista.

Ensin tykästyin musiikkiin. Myöhemmin, kun aloin ymmärtää englanninkielistä laululyriikkaa, sanoitukset tunkeutuivat syvälle aivokuoreeni vaikuttaen arvomaailmani ja moraalikäsitykseni kehitykseen tavalla, johon ei ole pystynyt kukaan muu.

Tälle kolumnille varattu merkkimäärä on aivan liian suppea avatakseni esimerkein ajatteluani Peartin sanoitusten merkityksellisyydestä. Kehotan kaikkia asiasta kiinnostuneita etsimään käsiinsä mahdollisimman monta Rush-yhtyeen albumia. Jos ette voi sietää musiikkia tai kuunnella Geddy Leen ääntä, lukekaa pelkät sanat. Omat ikisuosikkini löytyvät albumeilta Hold Your Fire sekä Presto. Paljon muitakin helmiä on, vaikkapa Signals-albumin upea Losing It, kappale, jonka pyöräytin Peartin kuolinviestin saatuani ja itkin vuolaasti. Kuin myös kappaleen Mission säkeessä: ”I wish I had that drive…” Kyllä, rakas ystäväni, sinulla oli se.

Kolme vuotta sitten tapahtui myös jotain muuta, jolla oli maailmanlaajuisesti sen verran vaikutusta seuraaviksi vuosiksi, että vasta nyt jotenkin aivan uudenlaisella tavalla tajuntaani iski, että Peartin kuolemasta on todellakin jo kulunut niin pitkä aika. Sinä aikana on ehtinyt tapahtua paljon. Ja koko ajan omaa elämääni ohjaavat valinnat saavat yhä enemmän vahvistusta vaikkapa Rushin viimeiseksi jääneen Clockwork Angels -studioalbumin Wish Them Well -kappaleen ydinajatuksesta:

Thank your stars you're not that way

Turn your back and walk away

Don't even pause and ask them why

Turn around and say goodbye

All that you can do is wish them well…