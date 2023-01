Viimeisen muutaman vuoden aikana on varmaankin tullut selväksi, ettei alkaneelta vuodeltakaan uskalla odottaa vakautta ja ennustettavuutta. Koronapandemia, Venäjän aloittama hyökkäyssota, inflaatio, korkojen nousu ja energiakriisi. Mitä seuraavaksi. Ja ehkä vielä mielenkiintoisempana, mitä edellämainittujen seuraamukset tulevat olemaan maailmalla, Suomessa sekä rakkaassa kotikaupungissamme Porissa.

Pitkän alakulon jälkeen Porissakin on ollut näköpiirissä positiivisia signaaleja. Työllisyysaste on hyvä, vaikka se saattaa johtua osaltaan myös työikäisten määrän suhteellisesta vähenemisestä. Teollisuuteen on tulossa suuria investointeja, ja kasvanut kotimaanmatkailu on satanut myös Länsirannikon helmen laariin.

Energian hinnasta on keskusteltu pääasiassa kotitalouksien osalta, ja huoli asumiskustannusten noususta on toki perusteltua. Liian vähälle on jäänyt yritysten asema. Porissa on linjattu kaupungin olevan tapahtumakaupunki, ja kotimaanmatkailulta odotetaan paljon myös tulevaisuudessa.

Samaan aikaan majoitus-, ravintola-, tapahtuma- ja matkailubisnes kohtaa uusia, ennennäkemättömiä haasteita. Työvoimasta on huutava pula, ja alan palkkakehitys on jäänyt rumasti jälkeen. Toisaalta korkojen noustessa, ihmisten ostovoiman vähentyessä ja energian hintojen kasvaessa ei aloilla ole varaa henkilöstökustannusten nousuun. Esimerkiksi ravintoloita on jouduttu pitämään kiinni, kun henkilökuntaa ei yksinkertaisesti ole riittänyt.

Useissa pienissä ravintoloissa ei ole enää mahdollisuutta vähentää väkeä vuoroista, vaan vaihtoehtoina on aukioloaikojen kaventaminen. Henkilöstöä on myös karannut alalta pandemiasulkujen aikana. Lisäksi energiakustannukset on monessa alan yrityksessä kiinnitetty sopimuksilla, jotka päättyvät kuluvana vuonna. Todellinen isku on siis monelle vasta tulossa.

Aloilla kustannusten nousun siirtäminen suoraan hintoihin voi myös olla haastavaa. Ostovoiman vähentyessä moni palvelu ja tuote on jo valmiiksi kipurajalla.

Hienoon nousuun lähtenyt Porin matkailu- ja tapahtumabisnes on mitä todennäköisimmin hyvän alun jälkeen uusien haasteiden edessä. Keinot ovat vähissä.

Voin vain esittää kaikille yhden toiveen. Pidetään lähialueidemme palvelut hengissä. Mietitään, haluammeko lähteä pitkäksi viikonlopuksi Keski-Eurooppaan, vai kohdentaisimmeko ostomme lähelle ja paikalliselle yritykselle. Käydään oluella, kahvilla, lounaalla, pulkkamäessä, uimassa, ja mietitään, pitäisikö vaikka Lapin-matka jättää tänä vuonna väliin.

Yhdessä voimme vaikuttaa. Toivon kaikille satakuntalaisille yrityksille parempaa uutta vuotta 2023.