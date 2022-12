Reunanen kannustaa muitakin hyväntekeväisyystalkoisiin, sillä hän uskoo, että pienistä puroista muodostuu suuri virta.

Pori

Kun porilainen erityisopettaja Teijo Reunanen sai yksinkertaisen idean ukrainalaisten auttamiseen, hän ryhtyi liki välittömästi tuumasta toimeen. Hän tajusi jouluviikolla, että on käyttänyt metsästysreissuillaan eräänlaista omatekoista energianlähdettä, josta olisi hyötyä Ukrainassakin.

Niin sanottu energiapurkki on puhdistettu säilykepurkki, jonka sisään laitetaan pahvia ja steariinia tai parafiinia. Sen tekeminen vaatii siis lähinnä steariinin sulattamisen. Purkkia voi käyttää niin valaisemiseen, ruuan laittoon kuin lämmönlähteeksikin.

”Tämän helpompaa ja yksinkertaisempaa auttamiskeinoa saa hakea”, Reunanen sanoo.

Vaikka idea on tuore, Reunanen on ehtinyt jo pistää toden teolla tuumasta toimeen. Hän on saanut kymmeniä kiloja tarvikkeita purkkeihin yksityishenkilöiltä. Lisäksi Noormarkun seurakunta on luvannut lahjoittaa 100 kiloa steariinia purkkien raaka-aineeksi.

”Heinäkuussa olin hakemassa Ukrainan Borodjankasta erään perheen turvaan Suomeen. Koko ajan sitä miettii, miten ukrainalaisia voisi auttaa. Tämä tuli mieleen, kun pohdin, että Ukrainassa on nyt kaikkein suurin tarve energialle.”

Pienet purkit tuottavat Reunasen mukaan valoa ja lämpöä noin tunnin, keskikokoiset pari tuntia ja suurimmat kolmisen tuntia.

Mikä? Operaatio Ukraina Kriisinhallitsijat ry:n hallinnoima tehtävä, jolla autetaan ukrainalaisia. Lahjoitukset toimitetaan suoraan Ukrainaan. Tällä hetkellä niitä menee esimerkiksi Harkovan alueelle. Juuri nyt kaivataan eniten lääkintä-, suojaus- ja hygieniatarvikkeita, varavirtalähteitä, pattereita, retkikeittimiä, kynttilöitä, työkaluja, termoksia, makuupusseja, lämpöalustoja, hyvin säilyvää ruokaa, hoitotarvikkeita, apuvälineitä, aikuisten ja lasten vaippoja, aggregaatteja, kamiinoita, kännyköitä (vanhoja malleja) ja ajoneuvoja. Talvivaatteita ei tällä hetkellä oteta vastaan. Lisää tietoa operaatioukraina.fi.

Reunanen intoutui auttamaan ukrainalaisia serkkunsa Harri Lehtosen esimerkistä. Tämä on aktiivisesti mukana hyväntekeväisyysjärjestö Operaatio Ukrainan toiminnassa.

Reunasella on Ukrainaan myös henkilökohtainen side. Hän on tutustunut miekkailuharrastuksensa kautta ukrainalaisiin lajin harrastajiin ja saanut sitäkin kautta tietoa maan tilanteesta. Vapaaehtoistyö on Reunaselle omien sanojensa mukaan luontevaa myös siksi, että hän on toiminut liki 20 vuotta aktiivisena reserviläisenä.

Teijo Reunasta harmittaa, että isoilla järjestöillä suuri osa rahallisista avustuksista uppoaa hallinnollisiin kuluihin. Hän kokee, että pienempien organisaatioiden apu menee suoremmin perille. Operaatio Ukrainan toimintaan hän luottaa, koska on itse nähnyt, miten lahjoitukset toimitetaan perille.

Ennen energiapurkkiprojektia Reunanen on ollut mukana esimerkiksi talvivaatekeräyksessä Ukrainaan. Hän keräsi lahjoitettuja vaatteita odottamaan kuljetusta vaille käyttöä jääneeseen huoneeseen omaan kotiinsa. Siitä oli tarkoitus tulla vieras- ja työhuone, mutta tila saikin toisenlaisen käyttötarkoituksen.

”Vierashuoneprojekti ei ole edennyt ihan niin kuin vaimo suunnitteli. Nyt siellä on vaatteiden sijaan näitä purkkeja”, Reunanen naurahtaa.

”Mutta kyllä hän silti tekemisteni takana seisoo. Kun heinäkuussa kysyin vaimolta mielipidettä lähdöstä sotaa käyvään maahan, hän esimerkiksi kehotti minua tekemään, kuten parhaaksi näen.”

Teijo Reunanen näpertää energiapurkit kasaan keittiössä. Steariinin hän sulattaa puuhellalla.

Reunanen kannustaa muitakin mukaan hyväntekeväisyystalkoisiin. Esimerkiksi tarvikkeita ”energiapurkkeihin” syntyy liki joka kodissa, eikä niiden tekemiseen Reunasen mukaan uppoa paljoa aikaa.

Itse hän saa 5–7 purkin erän kuntoon muun puuhailun ohessa parissa tunnissa. Joulun alla hän on muun muassa keittänyt lanttuja ja lämmittänyt taloa samalla purkkeja väsäten.

”Olen ihan tavallinen työssäkäyvä ihminen, jolla kuluu paljon aikaa myös chanbara-miekkailuharrastukseen ja lajin valmentamiseen. Pystyn tekemään purkkeja sen verran, että niistä on jollekin Ukrainassa hyötyä, mutta näitä tarvittaisiin siellä tuhottoman paljon. Tarvitaan siis joukkovoimaa.”

Muitakin keinoja auttamiseen toki on. Reunanen muistuttaa, että auttaa voi esimerkiksi kuljettamalla lahjoitustavaraa Suomen sisällä muun kulkemisen ohessa. Hän itsekin toimitti kotiinsa väliaikaisesti keräämänsä lämpimät vaatteet Operaatio Ukrainan välivarastoon Espooseen samalla, kun haki vieraan Helsinki-Vantaan lentokentältä.