Porilainen Jani Mäntylä on suunnitellut kymmenen pakohuonepeliä - tällä kertaa koko joulu on uhattuna

Pakohuoneiden suunnittelija Jani Mäntylän mukaan aikuiset ajattelevat peleissä yleensä liian monimutkaisesti. Lasten suoraviivaisempi ratkaisumalli toimii usein paremmin.

Pori

”Joulu on vaarassa ja vain sinä voit pelastaa sen! Ratkaise arvoituksia ja selvitä ratkaisu ennen kuin peliaika loppuu. Nopein aika palkitaan!”

Näin julistaa Paco-apina omalla Instagram-tilillään.

Nyt Jouluseikkailuun heittäytyvä Paco on omaksunut runsaan kahden vuoden aikana monta roolia. Apina on matkannut arkeologina Egyptiin selvittämään hautakammiosta löytyneen muumion nimeä. Astronauttina se on jäänyt jumiin avaruusasemalle. Velhona ja salapoliisinakin Paco on seikkaillut.