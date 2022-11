Amerikkalaisen Suomi-tiktokkaajan matkailuvideo Porista hauskuuttaa somessa: ”The Wall Street of Scandinavia”

Josh Hurstin uusi somevideo esittelee Poria humoristisella ja kummallisella tavalla.

Arkistokuvassa Suomi-aiheisista huumorivideoista tunnettu Josh Hurst on ikuistettuna tutustumassa talviuinnin iloihin.

Porin matkailumarkkinointi sai äskettäin yllättävää tulitukea sosiaalisessa mediassa, kun suosittu somepersoona Joshofwestern julkaisi TikTokissa ja Instagramissa Pori-aiheisen matkailuvideon. Videon esittelykohteet tosin ovat vähintäänkin kummallisia, eikä asiasisältö kestäisi vakavahenkisen faktantarkistajan syyniä alkuunkaan.

Visuaalisesti ankean harmaalla videolla Pori muun muassa esitellään ”Skandinavian Wall Streetiksi” ja Asiantuntijakeskus Bepop Porin keskusostariksi nimeltä Tervetuloa. Tyhjillään olevaa vanhaa tyttöjen ammattikoulua taas väitetään Suomen ainoaksi korkeimman turvallisuustason vankilaksi.

Hassuttelun taustalla on Yhdysvalloista Suomeen muutama vuosi sitten muuttanut Josh Hurst, joka on kerännyt varsinkin TikTokissa suosiota Suomi-aiheisilla huumorivideoillaan. Miehellä on TikTokissa yli 87 000 seuraajaa ja Instagramissakin liki 37 000 seuraajaa.

”Rakastan Suomea, joten en missään nimessä halua pilkata suomalaisia, vaan tarkoitus on olla hauska. Videoissani on pohjimmiltaan kyse siitä, että yritän ymmärtää suomalaista kulttuuria”, mies sanaili viime vuonna Iltasanomien haastattelussa.

Hänen Pori-videonsa löydät alta. Ellei upotus toimi, seuraa tätä linkkiä Joshofwesternin Instagram-tilille.