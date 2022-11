Porissa on valtatieristeys, jossa vasemmalle kääntyminen aiheuttaa usein tuskanhikeä sekä itselle että muille – nyt liittymäalue aiotaan korjata

Suunnitelmissa on myös kevyen liikenteen alikulkukäytävä, joka parantaa liikenneturvallisuutta huomattavasti.

Pori

Yksi porilaisen työmatkaliikenteen murheenkryyneistä on niin sanottu Hyvelän liittymä, jossa Porin keskustasta tuleva Vaasantie eli yhdystie 2660 yhdistyy valtatie 8:aan. Vaasantieltä oikealle kääntyminen sujuu risteyksessä yleensä vielä melko hyvin, mutta vasemmalle kääntyminen aiheuttaa vilkkaina aikoina tuskanhien kirpoamista otsalle. Vaasan suunnasta kun tulee liikennettä jatkuvasti.

Erityisen ongelmallista on, jos vasemmalle kääntymässä on rekka, sillä risteyksessä pitkään seisova iso auto pysäyttää takaa tulevan liikenteen ja aiheuttaa näin pitkiä jonoja Vaasantielle.

Nyt risteykseen onkin suunnitteilla parannusta porrastushankkeessa, jonka suunnittelualueeseen kuuluu myös pohjoisempana sijaitseva Lyttyläntien risteys. Parannustarpeen taustalla on paitsi liikenteen sujuvuus, myös turvallisuus.

"Suunnittelualueella on sattunut viimeisen viiden vuoden aikana yhteensä 13 onnettomuutta, joista kaksi on johtanut henkilövahinkoon ja yksi kuolemaan. Suurin onnettomuuskasauma on valtatien 8 ja seututien 2660 liittymässä”, toteaa projektipäällikkö Aku Reini Varsinais-Suomen Ely-keskuksesta.

"Valtatie 8:n ja Vaasantien liittymä on esitetty Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vuonna 2021 teettämässä turvallisuutta ja sujuvuutta painottavassa tasoliittymien tarveselvityksessä sijalle yksi”, Reini taustoittaa.

Suunnitelmissa on siirtää Lyttyläntien ja Vaasantien liittymiä etelään ja rakentaa valtatien ali turvallinen alikulkukäytävä kevyelle liikenteelle. Kartta on suuntaa antava ja osoittaa uusien liittymien sekä alikulun sijainnin vain karkeasti.

Tiesuunnitelman tekeminen on hankkeessa vasta alkamassa, mutta alustavissa suunnitelmissa kumpaakin liittymää ollaan siirtämässä nykyisestä etelään. Lyttyläntien liittymä on siirtymässä suunnilleen nykyisen Vaasantien liittymän kohdalle, joka taas siirtyy uuteen paikkaan noin sata metriä etelämpänä.

Kumpaankin risteykseen on kaavailtu kääntymiskaistoja, minkä lisäksi kevyen liikenteen turvallisuuteen on luvassa parannusta. Nykyisellään jalankulkijat ja pyöräilijät joutuvat ylittämään valtatien ajoradan vilkkaalla liittymäalueella.

"Suunnitelmassa on esitetty turvallinen valtatien alittava jalankulku- ja pyöräily-yhteys alikulkukäytävää pitkin, joka parantaa huomattavasti liikenneturvallisuutta nykyisestä”, Aku Reini sanoo.

Suunnitelmissa alikulkukäytävää on soviteltu nykyisen Vaasantien liittymän kohdalle.

Liittymäuudistuksen yhteydessä on tarkoitus uusia myös liittymäalueen eteläpuolella sijaitseva Pengerojan silta.

Hyvelän liittymän porrastuksen rakennuskustannukset pyörivät esiselvityksessä annetun arvion mukaan 3,8 miljoonan ja 4,1 miljoonan euron välillä. Hintahaarukkaa selittää se, että esiselvityksessä oli käsittelyssä kaksi eri laajuista suunnitelmavaihtoehtoa.

Puolet euroista tulee Varsinais-Suomen ely-keskuksen kassasta, toinen puoli kaivetaan Porin kaupungin kirstusta.

Nyt tehtävän tiesuunnitelman kattokustannus on asetettu 250 000 euroon ja siinäkin kustannukset jaetaan puoliksi. Aku Reini arvioi alustavasti, että tiesuunnitelma valmistuisi vuoden 2023 aikana, jolloin hyväksymispäätöksen saaminen olisi alustavan arvion mukaan vuonna 2024.

”Tiesuunnitelman hyväksyminen myös kiinni asemakaavoituksen etenemisestä ja sen hyväksymisestä. Kaavoituksen eteneminen taas on pitkälti kiinni Porin kaupungista”, Aku Reini toteaa.

”Tämän jälkeen laaditaan vielä rakennussuunnitelma, joka voisi valmistua vuoden 2024 aikana. Toteutus voisi mahdollisesti olla vuonna 2025, mikäli rahoitus saadaan järjestettyä ja asemakaava hyväksyttyä kaupungin toimesta”, Reini jatkaa.

Porin kaupunkisuunnittelupäällikkö Risto Reipas kertoo, että Hyvelänviikin, Hyvelän ja Perkon asemakaavan muutos on tällä hetkellä ehdotusvaiheessa. Kaavamuutos liittyy valtatie 8:n uuteen linjaukseen, joka on suunnitelmissa asetettu nykyistä linjausta lännemmäksi.

”Kaavan hyväksymisvaiheeseen saattaminen edellyttää maankäytöllisten sopimusten laatimista vielä joidenkin maanomistajien kanssa. Lisäksi suunnittelualueella pitää päivittää aiemmin laadittuja luontoselvityksiä”, Reipas taustoittaa.

Tavoitteena on saada asemakaava hyväksymiskäsittelyyn alkuvuodesta 2023.