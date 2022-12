Tällainen on Länsi-Porissa avautuva uusi McDonald's-ravintola – sen yrittäjä Johanna Junkkari, 41, pyörittää pian yli 10 miljoonan euron bisnestä

Kävimme tutustumassa Länsi-Porin uuteen ”Mäkkäriin”. Uuden ravintolarakennuksen ominaisuuksiin kuuluu ruokaläheteille tarkoitettu ruokaluukku.

Tilaajille

Johanna Junkkari on ollut amerikkalaistaustaisen pikaruokaketjun leivissä teini-iästä lähtien. Hän on pyörittänyt Porin ja Rauman ”Mäkkäreitä” yrittäjänä vuodesta 2019.

Pori

”Monella tavalla epätodellinen olo”, ravintolayrittäjä Johanna Junkkari kuvailee tuntemuksiaan, kun Länsi-Porin uuden McDonald’s-ravintolan rakennusprojekti on loppusuoralla ja avajaiset vain muutaman päivän päässä. Kyseessä on pitkän Mäkkäri-uran tehneelle Junkkarille ensimmäinen ravintola, jota hän on yrittäjänä ollut rakentamassa alusta asti.