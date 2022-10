Ravintolayrittäjän visioissa on saada omia susheja tulevaisuudessa myös kauppojen hyllyille.

Ulvila

Friitalan katumaisemaan ilmestyi loppukeväästä pieni Ocean Sushi -ravintola, jossa on paikan nimen mukaisesti myynnissä sushia. Asiakaspaikkoja ravintolassa on vain muutama, sillä toiminta perustuu take away -periaatteeseen. Sushit siis pakataan mukaan ja syödään muualla.